Ankara Valiliğinden vatandaşlara uyarı! Kar yağışı bekleniyor

Valilikten yapılan açıklamada, Balkanlar üzerinden beklenen soğuk ve yağışlı havanın, bu hafta sonundan itibaren Ankara'nın batı kesimlerden başlayarak; Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğuk havanın da 24 Ocak Pazartesiden 27 Ocak Perşembeye kadar il genelinde etkili olacağının öngörüldüğü ifade edildi.