Son dakika: İBB yönetimi durdurunca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devreye girdi! Başakşehir-Kayaşehir metro hattında geri sayım

Bu metro hattının, Bağcılar-Kirazlı, Başakşehir-Olimpiyatköy hattının devamı niteliğinde olduğu ve Metrokent istasyonundan sonra hattın 4 istasyon daha büyümesi anlamına geldiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Hattımız, Kayaşehir İstasyonu'nda Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile bağlanacak. Bu entegrasyonlarla bölgenin Marmaray'a, havalimanına, Göktürk, Kemerburgaz, Kağıthane, Beşiktaş Gayrettepe'ye metro ile ulaşımı da sağlanacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin görevi olduğu halde yapmaktan imtina ettiği Başakşehir Şehir Hastanemizin bağlantısı olan kara yolu ve köprülerini de Bakanlık olarak devraldık ve yapımını hızla tamamladık. İstanbul'un hep yanında ve yakınında olmaya devam edeceğiz. İstanbul'da halkımızın ulaşımını kolaylaştırmak için kamuoyunu yanıltmadan çalışmaya devam edeceğiz."



