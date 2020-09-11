Bakan Karaismailoğlu: Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı 18 ay sonra hizmete girecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı süren Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi istasyonunda ki çalışmaları inceledi. Türkiyenin dört bir yanında projelerin tüm hızıyla devam ettiğini bildiren Bakan Karaismailoğlu, ülke genelindeki 3 bine yakın şantiyede hummalı bir şekilde çalışıldığını aktardı.

Düntanın gıpta ile baktığı mühendislik projeleri devam ederken, diğer yandan vatandaşların hayat kalitesibni yükselten çalışmaların devam ettiğini söyleyen Karaismailoğlu, '' Bir tarafta Çanakkale Köprüsü bir tarafta Beğendik Köprüsü, Botan Çayı. Bir tarafta Eğribel Tünelleri bir tarafta metrolar, bir tarafta hızlı trenler... Bütün dünyanın en büyük projeleri ülkemizde yapılıyor" dedi. Geçen hafta Ankara-Niğde Otoyolu'nun 170 kilometrelik kısmını hizmete açıldığını belirten Karaismailoğlu, daha önce de İstanbul'da, Marmaray ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bitirilip vatandaşın hizmetine sunulduğunu vurguladı.