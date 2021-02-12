A Haber Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir metrosu inşaatına konuk oldu

Ulaştırma Bakanlığı tarafından İstanbul'da yapımı devam eden 5 hatta 91 kilometrelik metro yapımı sürdürülüyor. Bu hatlar; Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu, Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu, Bakırköy (İDO)-Kirazlı metrosu, Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir metrosundan oluşuyor. Halihazırdaki raylı sistem ağı 251 kilometre olan İstanbul'da, yapımı devam eden projeler bittiğinde bu rakam 342 kilometreye yükselecek. 342 kilometrenin yüzde 50'sini İstanbul'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kazandırmış olacak. İşte A Haber o hatlardan biri olan Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir metrosu inşaatına konuk oldu...