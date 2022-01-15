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Son dakika: İsrail’de Covid-19 salgını bakanlar arasında yayılıyor! Bir bakan daha testi pozitif çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.01.2022
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Son dakika: İsrail’de Covid-19 salgını bakanlar arasında yayılıyor! Bir bakan daha testi pozitif çıktı

İsrail’de bir bakan daha Covid-19’a yakalandı. Son dakika gelişmesine göre; İsrail Maliye Bakanı Lierberman’ın Covid-19 testi pozitif çıktığı bildirildi. Daha önce de Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

İsrail'de Covid-19 salgını bakanlar arasında yayılıyor. İsrail'de Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in ardından 63 yaşındaki Maliye Bakanı Avigdor Lieberman'ın da Covid-19'a yakalandığı bildirildi.

4. DOZ COVID-19 AŞISINI YAPTIRMIŞTI

Lieberman yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisini izole edeceğini ve evden çalışmaya devam edeceğini aktararak, "Kendimi iyi hissediyorum ve önümüzdeki birkaç gün kendimi tecrit edeceğim" ifadelerini kullandı.

Lieberman, 10 Ocak'ta dördüncü doz Covid-19 aşısını yaptırmıştı.

Dışişleri Bakanı Lapid de 10 Ocak'ta Covid-19'a yakalandığını duyurmuş, Lapid'in virüsü güvenlik ekibindeki bir kişiden kapmış olabileceği ifade edilmişti.

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