Son dakika: İsrail’de Covid-19 salgını bakanlar arasında yayılıyor! Bir bakan daha testi pozitif çıktı

4. DOZ COVID-19 AŞISINI YAPTIRMIŞTI

Lieberman yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisini izole edeceğini ve evden çalışmaya devam edeceğini aktararak, "Kendimi iyi hissediyorum ve önümüzdeki birkaç gün kendimi tecrit edeceğim" ifadelerini kullandı.

Lieberman, 10 Ocak'ta dördüncü doz Covid-19 aşısını yaptırmıştı.