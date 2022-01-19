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Kritik Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan açıklamalar

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Giriş: 19.01.2022 20:39
Son dakika haberi... Merakla beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından Başkan Erdoğan ulusa seslendi. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüyerek dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi hedeflediğini vurguladı. Başkan Erdoğan, kur korumalı mevduata katılımın 163 milyar TL'yi bulduğunu açıkladı. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...
Kritik Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan açıklamalar
Kritik Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan açıklamalar
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