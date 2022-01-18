Ekonomiye ilişkin flaş toplantı! Yeni Ekonomi Modelinde son durum ne? Kur geçişkenliği de masadaydı...

Kurulundan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Toplantıda Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde 20 Aralık 2021'den bu yana alınan kararlara ilişkin gelişmeler ele alınmış, ilerleme durumları değerlendirilmiş ve ekonomide son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında kısa, orta ve uzun vadede atılması gereken adımlar kurul üyeleriyle istişare edilmiştir. Toplantıda, 2022 yılında dengeli bir büyüme eğilimi yanında enflasyon görünümünde bir iyileşme sağlanması için Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde alınan kararların hızla ve etkin bir şekilde uygulanmaya devam edilmesinin ve sonuçlarının takip edilmesinin önemi üzerinde durulmuştur."