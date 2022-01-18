Dikkat! Omicron'da 2 yeni belirti saptandı! İşte detaylar

Kovid-19 pandemisinin en güçlü varyantı olan Omicron, dünya genelinde en yaygın hale gelen varyant oldu. Bulaş hızının oldukça yüksek olduğu Omicron varyantının yeni belirtileri ortaya çıkı. Soğuk algınlığı ile benzer belirtiler göstermesi nedeni ile Omicron varyantının ayırt edilmesinde güçlük yaşanıyordu. Uzmanlar Omicron varyantının ayırt edici iki semptomunu açıkladı. ABD merkezli Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC) ise bu belirtileri ekleyerek Omicron belirtilerini tek tek sıraladı.