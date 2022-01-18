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Dikkat! Omicron'da 2 yeni belirti saptandı! İşte detaylar

Kovid-19 pandemisinin en güçlü varyantı olan Omicron, dünya genelinde en yaygın hale gelen varyant oldu. Bulaş hızının oldukça yüksek olduğu Omicron varyantının yeni belirtileri ortaya çıkı. Soğuk algınlığı ile benzer belirtiler göstermesi nedeni ile Omicron varyantının ayırt edilmesinde güçlük yaşanıyordu. Uzmanlar Omicron varyantının ayırt edici iki semptomunu açıkladı. ABD merkezli Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC) ise bu belirtileri ekleyerek Omicron belirtilerini tek tek sıraladı.

Giriş Tarihi: 18.01.2022 12:59 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 12:59
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Dikkat! Omicron’da 2 yeni belirti saptandı! İşte detaylar
Omicron ile ilgili yeni detaylar geldi. ABD merkezli Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) Omicron belirtilerini tek tek sıraladı. Listede iki yeni semptom yer aldı. İşte detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dikkat! Omicron’da 2 yeni belirti saptandı! İşte detaylar
Koronavirüsün diğer varyantlarına oranla daha hızlı yayılması ile dikkat çeken Omicron varyantında iki yeni semptom ortaya çıktı.
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Dikkat! Omicron’da 2 yeni belirti saptandı! İşte detaylar

2 YENİ SEMPTOM

Sağlık uzmanları son dönemlerde kusma ve mide bulantısı yaşayan kişilerin sayısında bir artış olduğunu tespit etti.

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Dikkat! Omicron’da 2 yeni belirti saptandı! İşte detaylar
Koronavirüsün eski türevlerinin ayırt edilmesinin daha kolay olduğunu ifade eden uzmanlar Omicron'un daha çok soğuk algınlığı ile karıştırıldığını ifade ediyordu.
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Dikkat! Omicron’da 2 yeni belirti saptandı! İşte detaylar
Delta varyantı gibi daha eski suşlardaki semptomlar; nefes darlığı, yeni ve sürekli bir öksürük, ateş etrafında yoğunlaşıyordu.