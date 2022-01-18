18 Ocak 2022, Salı
Dikkat! Omicron'da 2 yeni belirti saptandı! İşte detaylar
Kovid-19 pandemisinin en güçlü varyantı olan Omicron, dünya genelinde en yaygın hale gelen varyant oldu. Bulaş hızının oldukça yüksek olduğu Omicron varyantının yeni belirtileri ortaya çıkı. Soğuk algınlığı ile benzer belirtiler göstermesi nedeni ile Omicron varyantının ayırt edilmesinde güçlük yaşanıyordu. Uzmanlar Omicron varyantının ayırt edici iki semptomunu açıkladı. ABD merkezli Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC) ise bu belirtileri ekleyerek Omicron belirtilerini tek tek sıraladı.
Giriş Tarihi: 18.01.2022 12:59 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 12:59
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