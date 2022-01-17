Koronavirüs bitiyor mu? Omicron son varyant mı? Pfizer’ın CEO’su Doktor Albert Bourla açıkladı
Koronavirüs bitiyor mu? Omicron son varyant mı olacak? ABD’li ilaç şirketi Pfizer’ın CEO’su Dr. Albert Bourla, dünyanın merakla beklediği soruya ilginç bir yanıt verdi. Öte yandan Bourla "etkili aşı" için tarihi de duyurdu. İşte o açıklamalar...
Bourla, Fransız televizyonu BFMTV'ye verdiği mülakatta, şu anki Kovid-19 dalgasının son dalga olup olmayacağını değerlendirdi.
"KURTULMAK KOLAY DEĞİL"
Virüsün yıllar boyu dolaşmaya devam edeceğini vurgulayan Bourla, "Çünkü tüm dünyaya yayıldı, kurtulmak kolay olmayacak." ifadelerini kullandı.
OMICRON SON VARYANT MI?
Albert Bourla, "Bilimin geliştirdiği araçlarla, bu dalganın bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabileceği kanaatindeyim" değerlendirmesinde bulundu.
AŞI GELİŞTİRME ÇABALARI
Geliştirdikleri aşının koruyuculuğunu ilk geçen varyantın Omicron olduğunu belirten Bourla, buna karşı aşının koruyuculuğunu geliştirmeye odaklandıklarını ifade etti.
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