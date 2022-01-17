Koronavirüs bitiyor mu? Omicron son varyant mı? Pfizer’ın CEO’su Doktor Albert Bourla açıkladı

YENİ AŞI İÇİN TARİH VERDİ

Bourla, "Çok kısa bir süre 3 ay içerisinde, etkili bir aşımız olacak." dedi.

Diğer yandan Pfizer'dan yapılan açıklamada, şirketin Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilaç olan Paxlovid'in, Fransa'da üretileceği belirtildi.