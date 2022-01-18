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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yazılı açıklama! Omicron detayı...

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Giriş Tarihi: 18.01.2022 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022
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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yazılı açıklama! Omicron detayı...

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Bakan Koca açıklamasında "Hatırlatma dozu aşılarının uygulanmasında hassasiyet gösterilmesinin omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalıdır." ifadelerini kullandı. Peki yeni tedbirler gelecek mi? İşte detaylar...

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:30'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

İŞTE AÇIKLAMANIN DETAYLARI

Hatırlatma dozu aşılarının uygulanmasında hassasiyet gösterilmesinin omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalıdır.

Bilim Kurulumuz bugün salgının seyri, alınması gereken tedbirler ve aşı programımız gündemi ile toplanmıştır. Bilim Kurulumuz omicron varyantına bağlı olarak vaka sayılarındaki artışları değerlendirmiştir. Vakaların yaş dağılımı ve iller bazında vakaların seyri incelenmiştir.

VAKALARIN YARISI İSTANBUL KAYNAKLI

Günlük vaka sayılarının halen yarısı İstanbul kaynaklıdır. Ülkemizde son bir haftada görülen vakaların %13'ü 12-19 yaş aralığında, %34'ü 20-34 yaş aralığında, %29'u 35-49 yaş aralığında, %16'sı 50-64 yaş aralığında ve %8'i 65 yaş üzerindedir. Aktif vakaların %1.45'i hastaneye yatmış, binde 3'ü yoğun bakıma girmiş ve onbinde 1'i entübe edilmiştir. Ancak 65 yaş üzeri aktif vakaların ise %10.11'i hastaneye yatmış, %3.11'i yoğun bakıma girmiş ve %0.99'u entübe edilmiştir.

EN RİSKLİ GRUP 65 YAŞ ÜSTÜ

Salgının başından bu yana halen en riskli grubumuz 65 yaş üzeri büyüklerimizdir. Bilim kurulumuz, aşı programının etkin şekilde sürdürülmesi ve teşvik edici tedbirlerin alınmasını şiddetle önermektedir. Küresel salgının ulaştığı nokta ve hastalığın yayılma hızı dikkate alındığında maske kullanımı, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat edilmesinin önemi daha çok artmıştır. Hastalığa teşhis konması için altın standart olan PCR testlerinin ulaşım kolaylığının sürdürülebilir şekilde devam etmesi önerilmektedir. Bilim Kurulumuzun görüşleri de dikkate alınarak Bakanlığımız aşağıda maddeler halinde alınan tedbir ve prensip kararları alınmıştır.

İŞTE ALINAN KARARLAR

1. Aşı olmuş vatandaşlarımızın karantinaya alınmaması kararının uygulanmasına devam edilecektir.

2. Omicron varyantının hastaneye yatışlara etkisinin önceki varyantlar ile kıyaslandığında önemli ölçüde daha az gerçekleştiği güncel verilerle de teyit edilmiştir. Ancak vaka sayılarının artışının çok yüksek olması durumunda oran düşük olsa da sınırsız olmayan sağlık kapasitesini zorlayabilecektir. Bu ihtimali dikkate alarak tedbirlerin uygulanmasında azami hassasiyet gösterilmelidir. Sorumlu her vatandaşımız tedbirlere uyarak üzerine düşeni yapmalıdır.

3. Alınan tedbirlerin ve kaldırılan kısıtlamaların etkisinin ölçülmesine yönelik pilot çalışmalar ile planlı taramalar yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre hastalığın bulaşma alanlarında yaşanan riskler varsa özel tedbirler alınmasına karar verilmiştir.

4. Hatırlatma dozu aşılarının uygulanmasında hassasiyet gösterilmesinin omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalıdır.

5. Vakalar, hastaneye yatanların yaş grupları dikkate alınarak değerlendirildiğinde 65 yaş üzeri büyüklerimizin risk altında olduğunu göstermektedir. 65 yaş üzeri büyüklerimizi korumak için azami hassasiyet gösterilmelidir. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın hatırlatma dozunun uygulanması son derece önemlidir.

6. Omicron varyantının yayılma hızının yüksekliği dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir.

Türkiye'de son 24 saatte 403 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 64 bin 935 kişinin testi pozitif çıktı, 162 kişi yaşamını yitirdi.

Bakan Koca, "Birçok kişi, randevu aldığı halde aşısını yaptırmaya gelmiyor. Aşılarını olanların hastalığı genellikle çok kolay atlattıklarını bildikleri halde! Aşı için ayrılacak zaman işinizi aksatmaz ama hastalığa aşısız yakalanırsanız bütün düzeniniz aksayabilir. Randevunuza sadık olun." dedi.

GÜNÜN VAKA TABLOSU (17 OCAK)

16 OCAK

15 OCAK

14 OCAK

13 OCAK

12 OCAK

11 OCAK

10 OCAK

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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