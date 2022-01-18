Bursa’da müthiş proje! Atıklar enerjiye dönüşüyor

30 BİN KONUTLUK ENERJİ

Bursa'da oluşan günlük 3500 ton evsel nitelikli atığı doğu ve batı havzası olarak ikiye ayrılan alanlarda depoladıklarını kaydeden Başkan Aktaş, "Doğu bölgesinde halihazırda düzenli depolama sahası olarak 2012 yılından beri hizmet veren bu alanı entegre bir tesise dönüştürdük. Tesise gelecek karışık belediye atıkları mekanik ayırma tesisinde cinslerine göre ayrıldıktan sonra organik atıklar biyogaz tesisine alınarak metan gazından elektrik üretiliyor. Bakiye atıklar düzenli depolama alanına, kalorifik değeri olan atıklar atıktan türetilmiş yakıt hazırlama tesisine, geri kazanımı mümkün atıklar ise lisanslı firmalara gönderiliyor. Bu işlemler sayesinde sahaya giden atık miktarında yüzde 50'lik bir azalma meydana gelmektedir. Biyogaz tesisinde ilk tankımız devreye alındı. Şuan yaklaşık saatte 2 megawatt enerji üretiliyor. Yılsonuna kadar toplamda 4 adet tank devreye alınacak. Organik atıktan enerji üretim kapasitesi yaklaşık 8 megawatt/saate ulaşacak. Bu değerlere bakıldığında düzenli depolama sahasından elde edilen deponi gazı ile birlikte 10 megawatt /saat enerji üretimi gerçekleştirilerek, yaklaşık 30.000 konutun enerji ihtiyacı karşılanmış olacak. Aynı zamanda yılda 235.000 ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı da engellenmiş olacak" diye konuştu.

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