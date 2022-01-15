HDP ve PKK arasındaki organik bağ gün gibi ortada! Terörist Volkan Bora açık açık söylemiş: Sözlüm Semra ile görüştüm

ŞİFRE: "KOÇERO GÜLÜ"

Hasan Doymaz, ifadesinde, "Bu buluşmadan bir hafta sonra Volkan Bora, bir örgüt mensubuyla yanıma gelerek bir not vereceğini ve bu notu Diyarbakır'da Semra Güzel'in çalıştığı hastaneye götürmem gerektiğini söyledi. Volkan Bora, notu teslim ederek "Koçero gülü, dememi istedi, bunun kendi aralarındaki şifre olduğunu söyledi. Diyarbakır'da Güzel'in çalıştığı hastaneye giderek notu teslim ettim." dedi.

Yapılan incelemeler ve HTS kayıtları da Hasan Doymaz'ın bu beyanlarını doğruladı. Arama ve sinyal kayıtlarını içeren HTS raporlarına göre, Güzel iki kez Adıyaman'a gitti. İlk gidiş tarihi 21 Mayıs 2016'da 7 kez Hasan Doymaz ile telefon irtibatı kuran Güzel'in telefonu son olarak akşam saatlerinde, terörist Bora'nın 2017'de etkisiz hale getirildiği Akçalı kırsalında sinyal verdi ve 22 Mayıs 2016 akşam saatlerine kadar herhangi bir baz istasyonundan sinyal alınmadı.