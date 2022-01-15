HDP ve PKK arasındaki organik bağ gün gibi ortada! Terörist Volkan Bora açık açık söylemiş: Sözlüm Semra ile görüştüm
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, terörist Volkan Bora ile 2016'da Adıyaman kırsalında buluştuğu ortaya çıktı. Semra Güzel'in telefonunun, Adıyaman kırsalında sinyal verdiği, ardından 1 gün boyunca sinyalin kesildiği HTS raporlarında yer aldı
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının, PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Hasan Doymaz örgüte yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. HTS incelemesinde 2016'da cep telefonuyla HDP'li Semra Güzel ile çok sayıda irtibat kurduğu belirlenen Hasan Doymaz kendisine ait telefonla terörist Volkan Bora'nın Güzel'le görüştüğünü söyledi.
Hasan Doymaz ifadesinde, tarlada çalıştığı sırada Volkan Bora ile karşılaştığını, sözlüsünü arayacağını söylemesi üzerine Bora'ya kullandığı cep telefonunu verdiğini aktardı. Hasan Doymaz, bulunduğu yerden biraz uzaklaşarak telefonda görüşen terörist Bora'nın daha sonra "Sözlüm Semra ile görüştüm." diyerek cep telefonunu geri verdiğini ve teşekkür ettiğini bildirdi.
Bu olaydan yaklaşık 10 gün sonra tarlada çalıştığı sırada iki örgüt mensubuyla yanına gelen terörist Bora'nın sözlüsüyle görüşeceğini belirterek telefonunu istediğini aktaran Hasan Doymaz, terörist Volkan Bora'nın ikinci görüşmeden 15 gün sonra ise kendi evine geldiğini ve telefonunu istediğini anlattı.
Hasan Doymaz, Bora'nın "Semra gelse beni Adıyaman'a götürür müsün?" diye sorduğunu, riskli olduğunu belirterek, bunu kabul etmediğini söyledi.
GÜZEL'İN BORA İLE BULUŞMASI
Hasan Doymaz PKK'lı Volkan Bora'nın yaklaşık bir hafta sonra kendisiyle yeniden irtibat kurduğunu ve Adıyaman'a gelecek Semra Güzel'i kırsal bölgeye getirmesini istediğini söylediğini ve bu sırada Güzel'le telefonda görüştüğünü kaydetti.
Bu görüşmede Adıyaman'da buluşma yeri ve saati belirlendiğini dile getiren Hasan Doymaz daha sonra belirlenen günde Semra Güzel'i buluşma noktasından alarak terörist Bora'nın istediği bölgeye götürdüğünü belirtti.
Hasan Doymaz terörist Volkan Bora'nın "Yarın aynı saatte gel Semra'yı götür." dediğini bildirdi.
Güzel'i, Bora ile kırsal bölgede bıraktığını anlatan Hasan Doymaz bir gün sonra Güzel'i bıraktığı bölgeden alarak Adıyaman'a götürdüğünü söyledi.
ŞİFRE: "KOÇERO GÜLÜ"
Hasan Doymaz, ifadesinde, "Bu buluşmadan bir hafta sonra Volkan Bora, bir örgüt mensubuyla yanıma gelerek bir not vereceğini ve bu notu Diyarbakır'da Semra Güzel'in çalıştığı hastaneye götürmem gerektiğini söyledi. Volkan Bora, notu teslim ederek "Koçero gülü, dememi istedi, bunun kendi aralarındaki şifre olduğunu söyledi. Diyarbakır'da Güzel'in çalıştığı hastaneye giderek notu teslim ettim." dedi.
Yapılan incelemeler ve HTS kayıtları da Hasan Doymaz'ın bu beyanlarını doğruladı. Arama ve sinyal kayıtlarını içeren HTS raporlarına göre, Güzel iki kez Adıyaman'a gitti. İlk gidiş tarihi 21 Mayıs 2016'da 7 kez Hasan Doymaz ile telefon irtibatı kuran Güzel'in telefonu son olarak akşam saatlerinde, terörist Bora'nın 2017'de etkisiz hale getirildiği Akçalı kırsalında sinyal verdi ve 22 Mayıs 2016 akşam saatlerine kadar herhangi bir baz istasyonundan sinyal alınmadı.
Güzel, 5 Haziran 2016'da da Adıyaman'a gitti.
Cep telefonu sinyali akşam saatlerinde kesildi, 6 Haziran 2016 akşam saatine kadar hiçbir baz istasyonundan sinyal alınmadı. Güzel, 5 Haziran 2016'da da Hasan Doymaz ile 11 kez telefonla iletişim kurdu.
HDP'li Semra Güzel, terörist Volkan Bora ile PKK kampındaki fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından HDP resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Bora'nın sözlüsü olduğunu belirtmişti.
Güzel, "2013-2015 yılları arasında başlatılan çözüm ve barış sürecinin olumlu havası içerisinde çocuklarını, annelerini, babalarını ve sevdiklerini görmeye çalışan birçok kişi gibi ben de Volkan Bora'ya ulaşmaya çalıştım. Bahsi geçen bölgeye gittiğimde iki kadın tarafından karşılandım. Bana güvenlik koşulları nedeniyle kendi kıyafetlerinden giymem gerektiği söylendi. Bir süre bekledikten sonra orada olduğunu öğrendim ve görüştük. İşte basına servis edilen fotoğraflar bu görüşmeye ait fotoğraflardır." açıklamasında bulunmuştu.
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