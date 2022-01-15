CHP'li belediye halkı kaderine terk etti! Çöken yolları vatandaş imece usulü onarıyor
Antalya'nın Kumluca ilçesinde sağanak yağışlar yollara büyük zarar verdi. Bölge sakinleri CHP'li Kumluca Belediyesi'ni defalarca aradı. Belediye 2 ay boyunca dönüş yapmayınca iş başa düştü. Mahalleli traktör ve dozer ile imece usulü olarak yolları onarmaya başladı.
İlçeye bağlı Karacaören Mahallesi Veliler ve Musalar mevkiinde yaklaşık 1 aydır belirli aralıklarla yağan sağanak yağmurlar zaman, zaman şiddetini arttırınca, dereler taştı, yamaçlardan kayak topraklar evlerin üzerine geldi. Yollarda bulunan büzler tıkandı, şarampoller bozuldu. Yollar dere yatağına döndü. Belediyeden tüm taleplerine rağmen destek göremediklerini iddia eden mahalle sakinleri, traktörü bulunan tanıdıklarından, yardım istediler.
Bugün sabah saatlerinde bozulan yollarını tamir etmek için kepçe ve traktörlerle çalışmaya başladılar. Kepçe ile önce yollara şarampol açtılar. Ardından, yolun su biriken çukur bölümlerini doldurdular. Heyelan yaşanan alanlardaki molozları kepçe ve traktör yardımı ile aldılar. Çamurlu toprakları alarak dere kenarına götürüp döktüler. Vatandaşlar yaşadıkları durumla ilgili Kumluca Belediyesinden ve mahalle muhtarından yardım istediklerini ancak taleplerinin yerine getirilmediğini söylediler.
"BELEDİYE GELMİYOR"
Mahalle sakini Yusuf Uysal, "Yağmur çok yağdığı için yollarımız bozuldu. Kumluca Belediyesine söyledik. Bir türlü gelmediler. Bir iki aydır söylüyoruz gelmiyorlar. Muhtar'a da söyledik. Gelen giden yok. Sonunda kendi imkânlarımızla kepçe bulduk. Traktör bulduk. İmece usulü yapmaya arar verdik yollarımızı. Büzler kapandı. Büzler kapanınca şarampoller de bozuldu. Yolar dere haline döndü" dedi.Evinin yanında bulunan tepeden evinin üstüne molozlar kayan Hüseyin Uysal ise; " Yağmur çok yağdı. Evimin arkasındaki tepe evimin yan tarafına göçtü. İlgilenilmesini bekliyorum. Kayan toprağın altında bir sürü malzemem kaldı. Dinamolarım, damlama malzemelerim, kaslarım daha bir sürü malzemem toprak altında kaldı" dedi.
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