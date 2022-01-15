CHP’li belediye halkı kaderine terk etti! Çöken yolları vatandaş imece usulü onarıyor

"BELEDİYE GELMİYOR"

Mahalle sakini Yusuf Uysal, "Yağmur çok yağdığı için yollarımız bozuldu. Kumluca Belediyesine söyledik. Bir türlü gelmediler. Bir iki aydır söylüyoruz gelmiyorlar. Muhtar'a da söyledik. Gelen giden yok. Sonunda kendi imkânlarımızla kepçe bulduk. Traktör bulduk. İmece usulü yapmaya arar verdik yollarımızı. Büzler kapandı. Büzler kapanınca şarampoller de bozuldu. Yolar dere haline döndü" dedi.Evinin yanında bulunan tepeden evinin üstüne molozlar kayan Hüseyin Uysal ise; " Yağmur çok yağdı. Evimin arkasındaki tepe evimin yan tarafına göçtü. İlgilenilmesini bekliyorum. Kayan toprağın altında bir sürü malzemem kaldı. Dinamolarım, damlama malzemelerim, kaslarım daha bir sürü malzemem toprak altında kaldı" dedi.

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