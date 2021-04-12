Başkan Erdoğan Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkent Ankara'daki Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, Twitter'dan yaptığı açıklamada programın sürpriz olduğunu belirtti.

Cesur yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Millet Kütüphanesinde gençlerle buluştu. Sürpriz bir program oldu. Gün içersinde buluşmadan videolar @RTErdogan sosyal medya hesaplarından paylaşılacak." ifadelerine yer verdi.