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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne salgın döneminde yoğun ilgi

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.01.2021 15:06
Güncelleme:30.01.2021 15:08
Dünyanın sayılı kütüphaneleri arasında yer alan ve geçen yıl hizmete giren Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi kitapseverlerin uğrak yeri oldu. Koronavirüs tedbirlerinin sıkı bir şekilde uygulandığı kütüphaneye özellikle gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Burası Türkiye'nin en büyük kütüphanesi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl açılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, ilk günden kitapseverlerin buluşma noktası oldu.

Millet Kütüphanesi koronavirüs nedeniyle bir süre kapılarını kitapseverlere kapattı. 1 Haziran 2020'den itibaren yeniden açılan Millet Kütüphanesinde pandemi tedbirleri göze çarpıyor.

kütüphanede 4 milyon basılı ve 120 milyonun üzerinde elektronik yayın bulunuyor. Milyonlarca eserle kitapseverlere tarihte yolculuk imkanı sunan Türkiye'nin en büyük kütüphanesi, her yaştan kitapseveri ağırlıyor.

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