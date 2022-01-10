10 Ocak 2022, Pazartesi
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SON DAKİKA! İstanbul'da PKK operasyonu! 2 kritik isim yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2022
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SON DAKİKA! İstanbul’da PKK operasyonu! 2 kritik isim yakalandı

Son dakika haberine göre: İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde “Özel Kuvvetler” biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen “Avareş Bozan” kod adlı T.A. ile “Silahlı Terör Örgütüne Üye” olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ. adlı 2 teröristin sahte kimlikle yakalandığı bildirildi.

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