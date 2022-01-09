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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri bulacağız

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Giriş Tarihi: 09.01.2022 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri bulacağız

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kars'ta Sarıkamış şehitlerini anma töreninde konuştu. Bakan Akar, "Nereye kaçarlarsa kaçsınlar teröristleri bulacağız. Hiçbir zaman şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kars Sarıkamış'ta açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, "Nereye kaçarlarsa kaçsınlar teröristleri bulacağız. Hiçbir zaman şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." açıklamasında bulundu.

12 TERÖRİST ETKİSİZ

Bakan Akar, sınır hattındaki terör saldırısıyla ilgili "Cezalandırma operasyonlarımız devam ediyor. İlk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirildi." diye ekledi.

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