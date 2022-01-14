İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın dans videosu alay konusu oldu! Tepkiler büyüyor

PARTİ YAPTIĞI İÇİN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

"İş bağlantılı" olduğunu söylediği etkinliğe katıldığı için özür dileyen ve kendisine gelen tepkiler karşısında üzüntü duyduğunu dile getiren Johnson, buna rağmen ne kimseyi ikna edebildi ne de istifa çağrılarını durdurabildi.

Johnson kamuoyunda büyük tepki toplayan olayla ilgili olarak "Özür dilemek istiyorum. Biliyorum ki, ülke çapında milyonlarca insan son 18 aydır olağanüstü fedakarlıklar yaptı. Büyük ızdırap çektiklerini biliyorum. Yakınları için yas tutamadılar, yaşamlarını istedikleri gibi, istedikleri şeyleri yaparak yaşayamadılar. Başbakanlık'ta kuralları koyan kişiler tarafından kurallara uyulmadığını düşünerek bana karşı yönetimimle ilgili öfke duyduklarını biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.