DEVA’nın algı operasyonu çöktü: FETÖ’cü il başkanı Mustafa Günaydı deşifre oldu! Yurt dışına kaçarken yakalandı





ALGI OPERASYONU ÇÖKTÜ

Cüneyt Cabacı'nın 3 hafta önce görevinden ayrıldığı ve İl Başkanlığına, yönetim kurulu üyelerinden Mustafa Günaydı'nın getirildiği öğrenilirken, bu görev değişikliği basına ilan edildi ve bazın internet sitelerinde de yer aldı. Hatta Mustafa Günaydı son olarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.



Sabah'ın haberine göre Günaydı'nın DEVA Partisi İl Başkanı olarak tanınması ve bilinmesine rağmen gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunun ardından Kastamonu İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne kayıtlı olmadığı gerekçe gösterilerek DEVA Partisi İl Başkanı olmadığı şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışılırken konuya ilişkin bilgi ve belgeler ortaya çıktı.