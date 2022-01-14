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Son dakika: Sahte doçent Zulal Atalay Laçin için karar verildi!

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Giriş Tarihi: 14.01.2022
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Son dakika: Sahte doçent Zulal Atalay Laçin için karar verildi!

Son dakika haberleri... Aksaray Üniversitesi'nin doçentlik belgesinin sahte olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından tutuklanan Zehra Zulal Atalay Laçin, 'Dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 3 ay hapis ve 11 bin 300 lira para cezası aldı. Bu cezanın, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Laçin'in ayrıca 'Sahte evrak düzenlemek' suçundandan 2 yıl 1 ay hapis cezası alarak, tahliyesine karar verildi.

Aksaray Üniversitesi'nin doçentlik belgesinin sahte olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından tutuklanan Zehra Zulal Atalay Laçin, 'Dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 3 ay hapis ve 11 bin 300 lira para cezası aldı. Bu cezanın, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Laçin'in ayrıca 'Sahte evrak düzenlemek' suçundandan 2 yıl 1 ay hapis cezası alarak, tahliyesine karar verildi.

Detaylar gelecek....

SAHTE DOÇENT PES DEDİRTTİ

Zulal Atalay Laçin adlı sahte doçent, emniyet güçlerince tutuklandı. Savcıya tekrar ifade veren Laçin, yaptığı rezillikleri bir bir itiraf etti. Söyledikleri şaşkına çevirdi. İşte sahte doçentin bu kadarına 'pes' dedirten itirafları…

Zulal Atalay Laçin, sahte doçentlik belgesi ile Aksaray Üniversitesi'nin Profesörlük kadrosuna atanmış, hemen hemen iki hafta sonra bu durum gün yüzüne çıkınca da görevden alınarak tutuklanmıştı. Laçin karakol ve savcılıkta verdiği ifadesinde belgelerinin sahte olmadığını ısrarla tekrarlamış ve kendisine iftira atıldığını öne sürmüştü. Laçin'in sadece doçentlik belgesinin değil master ve doktora belgesinin de sahte olduğunu açıklamıştı.

TEKRAR İFADE VERMEK İSTEDİ

Yaklaşık bir aydır cezaevinde olan Laçin, geçen hafta avukatları aracılığıyla savcılığa başvurdu ve "Tekrar ifade vermek istiyorum" dedi.

TÜM PİSLİĞİNİ TEZGAHA DÖKTÜ

Bunun üzerine Laçin'in yeniden ifadesi alındı. Laçin ifadesinde her şeyi anlattı. "ODTÜ mezunu değilim, İngiltere'de master da yapmadım, doçent de değilim" dedi. Pişman olduğunu söyleyen Laçin'in Anadolu Üniversitesi'nin Açık Öğretim programı üzerinden iktisat eğitimi aldığı anlaşıldı.

18 BİN LİRALIK ZARAR

Laçin bakıma muhtaç otistik çocuğunun olduğunu da söyledi. Laçin, Aksaray Üniversitesi'ne atandığı süreçle ilgili olarak o ay aldığı maaş da dahil olmak üzere 18 bin liralık zararı da karşıladı.

Sahte doçent Zulal Atalay Laçin’den itiraf... SAHTE DOÇENT ZULAL ATALAY LAÇİN'DEN İTİRAF...

Sahte doçentten şaşkına çeviren itiraf! SAHTE DOÇENTTEN ŞAŞKINA ÇEVİREN İTİRAF!

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