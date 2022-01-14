Son dakika: Sahte doçent Zulal Atalay Laçin için karar verildi!

Aksaray Üniversitesi'nin doçentlik belgesinin sahte olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından tutuklanan Zehra Zulal Atalay Laçin, 'Dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 3 ay hapis ve 11 bin 300 lira para cezası aldı. Bu cezanın, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Laçin'in ayrıca 'Sahte evrak düzenlemek' suçundandan 2 yıl 1 ay hapis cezası alarak, tahliyesine karar verildi.

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SAHTE DOÇENT PES DEDİRTTİ

Zulal Atalay Laçin adlı sahte doçent, emniyet güçlerince tutuklandı. Savcıya tekrar ifade veren Laçin, yaptığı rezillikleri bir bir itiraf etti. Söyledikleri şaşkına çevirdi. İşte sahte doçentin bu kadarına 'pes' dedirten itirafları…

Zulal Atalay Laçin, sahte doçentlik belgesi ile Aksaray Üniversitesi'nin Profesörlük kadrosuna atanmış, hemen hemen iki hafta sonra bu durum gün yüzüne çıkınca da görevden alınarak tutuklanmıştı. Laçin karakol ve savcılıkta verdiği ifadesinde belgelerinin sahte olmadığını ısrarla tekrarlamış ve kendisine iftira atıldığını öne sürmüştü. Laçin'in sadece doçentlik belgesinin değil master ve doktora belgesinin de sahte olduğunu açıklamıştı.