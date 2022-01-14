14 Ocak 2022, Cuma
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Son dakika: Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir Komutanı görevden alındı

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Giriş Tarihi: 14.01.2022 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022
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Son dakika: Bülent Ersoy’a şemsiye tutan Anıtkabir Komutanı görevden alındı

Son dakika haberleri... Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevinden alınmıştır.

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