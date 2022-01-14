CHP’li belediyeler milyonları kimlere yedirdi? İşçi kovma ve maaş vermeme skandalları bitmiyor! Grand Plaza kara delik gibi

Grand Plaza'ya yapılacak 60 milyon TL'lik sermaye aktarımı ve Rotary Kulübü ile yapılacak etkinlik Meclis'i karıştırdı. Önerge, CHP'li ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla onaylandı.

Üye Fikret Mısırlı, "Grand Plaza'ya, 2014'ten bu yana 134 milyon sermaye aktarıldı. 82 milyon açık var. Belediyenin ulaşım, altyapı gibi hizmetlerden zarar etmesi anlaşılabilir ancak fuar, restoran gibi gelir getirmesi beklenen konularda zarar etmesi kabul edilemez. Grand Plaza bugün belediyenin en kıymetli 11 mülkünde kiracı konumunda. 109 milyon gelir, 104 milyon personel gideri var. Grand Plaza çok gerekli mi" diye sordu.