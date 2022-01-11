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CHP'li Sezgin Tanrıkulu İBB'de görevli PKK'lı gassalı savundu: Ölüleri yıkayan biri ya bundan ne olacak?

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Giriş Tarihi: 11.01.2022 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022
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CHP’li Sezgin Tanrıkulu İBB’de görevli PKK’lı gassalı savundu: Ölüleri yıkayan biri ya bundan ne olacak?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada PKK/ KCK'nın amaçlarına hizmet eden DİAYDER ve İBB'de gassal olarak çalışan PKK'lıya sahip çıktı. Tanrıkulu "Gassal ölüleri yıkayan birisi. Ya bundan ne olacak Allah'ınızı severseniz" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı canlı yayında PKK/ KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüten DİAYDER ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ÖNCE DERNEĞİ SONRA PKK'LI İSMİ SAVUNDU

Dernekte görev yapan kişilerin yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini belirten Tanrıkulu, "Muhafazakar Kürtlerin büyük oranda seçimi etkileyen oylarında bu alimlerin açık bir şekilde desteği vardır. Hepsi işinde gücünde olan ve çok saygın insanlar. Bu iktidar kiminle kaybettiğini biliyor o yüzden de hukuk dışı bir yöntemle bunların üzerine gittiler. Geçtiğimiz haziran ayında bir operasyon yaptılar. 30'a yakın din alimini gözaltına aldılar. Bunlardan 10'unu tutukladılar." sözleriyle derneği savundu.

"ÖLÜLERİ YIKAYAN BİRİSİ NE OLACAK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) gassal olarak işe alındığı ve PKK'lıların ailelerine verdiği ortaya çıkan gassala da arka çıkan Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Gassal ölüleri yıkayan birisi yani. Ya bundan ne olacak Allah'ınızı severseniz ne olacak? İşe girmiş veya işteymiş. Bununla Büyükşehir Belediyesi arasında ittifak kurmaya çalışıyorlar. "

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