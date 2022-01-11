CHP’li Sezgin Tanrıkulu İBB’de görevli PKK’lı gassalı savundu: Ölüleri yıkayan biri ya bundan ne olacak?

ÖNCE DERNEĞİ SONRA PKK'LI İSMİ SAVUNDU

Dernekte görev yapan kişilerin yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini belirten Tanrıkulu, "Muhafazakar Kürtlerin büyük oranda seçimi etkileyen oylarında bu alimlerin açık bir şekilde desteği vardır. Hepsi işinde gücünde olan ve çok saygın insanlar. Bu iktidar kiminle kaybettiğini biliyor o yüzden de hukuk dışı bir yöntemle bunların üzerine gittiler. Geçtiğimiz haziran ayında bir operasyon yaptılar. 30'a yakın din alimini gözaltına aldılar. Bunlardan 10'unu tutukladılar." sözleriyle derneği savundu.