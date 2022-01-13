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Son dakika: Türkiye'den Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'ya sert tepki

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Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
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Son dakika: Türkiye’den Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu’ya sert tepki

Son dakika haberleri.... Türkiye, Yunan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'ya Sürmene Dünya Pontus Helenizmi Sarayı inşaa planının tanıtım töreninde yaptığı açıklama nedeniyle tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu’nun, Atina'nın Elliniko-Agrirupoli semtinde inşa edilmesi planlanan “Sürmene Dünya Pontus Helenizmi Sarayı”nın, inşa planını tanıtım töreni sırasında yaptığı açılış konuşmasında, yakın tarihimiz hakkında sarf ettiği mesnetsiz ifadeler esefle karşılanmıştır." denildi.

Türkiye, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun Sürmene Dünya Pontus Helenizmi Sarayı inşaa planının tanıtım töreninde yaptığı açıklamalarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama;

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun, Atina'nın Elliniko-Agrirupoli semtinde inşa edilmesi planlanan "Sürmene Dünya Pontus Helenizmi Sarayı"nın, inşa planını tanıtım töreni sırasında yaptığı açılış konuşmasında, yakın tarihimiz hakkında sarf ettiği mesnetsiz ifadeler esefle karşılanmıştır.

Bu iddialar, Anadolu'yu işgale ve istilaya kalkışanın Yunanistan olduğu, Yunan ordusunun, özellikle Batı Anadolu bölgemizdeki masum sivil halka karşı barbarca insanlık suçları işlediği gerçeğini değiştirmemektedir. İtilaf Devletleri Tahkikat Komisyonu'nun raporunda da kayıtlı bu suçlar nedeniyle Yunanistan'a, Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesi uyarınca, savaş hukukuna aykırı eylemlerinden doğan zararları tazmin etme yükümlülüğü getirildiğini bir kez daha hatırlatırız.

Yunanistan'ın sıkça ortaya attığı gerçek dışı ithamlar, iki ülke arasındaki sorunların çözümü yolundaki samimi ve dürüst bir diyalog ortamının oluşturulmasına yönelik adımları gölgelemektedir.

Bu tür tutum ve davranışlar, devlet ricalinden beklenen sorumluluklarla bağdaşmamaktadır. Bu çerçevede, komşumuz Yunanistan'ı bir kez daha aklıselime ve yapıcı bir anlayışa davet ediyoruz.

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