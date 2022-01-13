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Son dakika: 28 ilde tefecilere 'Kene' operasyonu: 133 kişi için gözaltı kararı

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Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
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Son dakika: 28 ilde tefecilere ’Kene’ operasyonu: 133 kişi için gözaltı kararı

Son dakika haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 133 şüphelinin yakalanması amacıyla 28 ilde eş zamanlı "Kene" operasyonu başlatıldı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekipleri, vatandaşları borçlandırıp baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayan "fırsatçılara" yönelik 6 ay süren planlı çalışmayı tamamladı.

Sabah erken saatlerde Ankara, Adana ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 28 ilde eş zamanlı "Kene" adı verilen operasyon başlatıldı.

KOM birimleri, Cumhuriyet savcılıkları tarafından gözaltı kararı verilen 133 şüphelinin yakalanması amacıyla harekete geçti, 27 kişi ifade vermek üzere emniyete davet edildi.

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BORÇLARINI ÖDEYEMEYENLERİN EV, ARABA VE ARSALARINA EL KOYMUŞLAR
Şüphelilerin vatandaşlara verdikleri borç için senet düzenledikleri ve bu senetlerin üzerinde tahrifat yaptıkları, acil nakit ihtiyacı olan kişilere komisyon karşılığında POS cihazı kullandırdıkları, borçlarını ödeyemeyenleri ise aileleri ile tehdit ederek ev, araba ve arsalarına el koydukları belirlendi.

TEFECİLERE YÖNELİK 2021'DE DE İKİ OPERASYON YAPILDI
2021'de düzenlenen "Tefecilik 1" ve "Tefecilik 2" operasyonlarında 478 şüpheli adli makamlara sevk edilmişti.

İki operasyonda çok sayıda av tüfeği, tabanca, senet, POS cihazı, uyuşturucu ve para ele geçirilmişti.

28 ilde tefecilere kene operasyonu 28 İLDE TEFECİLERE KENE OPERASYONU

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