Son dakika: 28 ilde tefecilere ’Kene’ operasyonu: 133 kişi için gözaltı kararı

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BORÇLARINI ÖDEYEMEYENLERİN EV, ARABA VE ARSALARINA EL KOYMUŞLAR

Şüphelilerin vatandaşlara verdikleri borç için senet düzenledikleri ve bu senetlerin üzerinde tahrifat yaptıkları, acil nakit ihtiyacı olan kişilere komisyon karşılığında POS cihazı kullandırdıkları, borçlarını ödeyemeyenleri ise aileleri ile tehdit ederek ev, araba ve arsalarına el koydukları belirlendi.