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Yunan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'dan yeni provokasyon! Yalan üstüne yalan söyledi

Son dakika haberi....  ile  arasındaki  gerilimi bir nebze olsun azalmış görünürken, Yunanistan'ın provokasyonları sürüyor. Türkiye, haklı davasında diplomatik çözümler ile sorunun çözülmesini savunuyor, Yunanistan ise kabul edilemez ön şartlar ile masadan kaçıyor. Gerilimi tırmandıran isimlerin başında gelen Yunan Katerina Sakelaropulu, Meis Adası ziyaretinin ardından bu kez de 'taydı. Burada küstah açıklamalarda bulunan Sakelaropulu, Türkiye'yi işgalcilikle suçladı, yalan üstüne yalan söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.09.2020
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Yunan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'dan yeni provokasyon! Yalan üstüne yalan söyledi

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu Kıbrıs Rum Yönetimi ziyareti öncesi yine Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye'yi adada işgalci gösteren Yunan Cumhurbaşkanı, "Türkiye ile diplomasi yolunu izliyoruz" ifadesini kullanarak, yalanlarına bir yenisini daha ekledi.

Son dakika: Yunan Cumhurbaşkanı'ndan küstah Türkiye sözleri! Yalan üstüne yalan söyledi...

Fransa ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik yeni tehditler peş peşe sıralanırken, Güney Kıbrıs'ı ziyaret etmeye hazırlanan Yunan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou yine çizgiyi aştı. Türkiye'yi KKTC'de işgalci ilan eden Sakellaropulu, "Türkiye buna son vermeli. Kapsamlı çözüm böyle sağlanır" dedi.

Son dakika: Yunan Cumhurbaşkanı'ndan küstah Türkiye sözleri! Yalan üstüne yalan söyledi...

Her fırsatta Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, "Türkiye'nin tavrı Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin egemenliklerine ve egemenlik haklarına yönelmekle kalmayıp bölgedeki barış ve güvenliği de tehdit ediyor" ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Yunan Cumhurbaşkanı'ndan küstah Türkiye sözleri! Yalan üstüne yalan söyledi...

SAKELLAROPULU'DAN DİPLOTİK YALAN

Yunanistan'ın tahriklerini hiçe sayan Sakellaropulu, "Türkiye ile diplomasi yolunu izliyoruz. Ve iyi komşuluk ilişkilerine mutlak saygı duyuyoruz. Ancak,Türkiye'nin herhangi bir meydan okumasını göğüslemeye ve cevap vermeye her an hazırız" açıklamasında bulundu. Güney Kıbrıs'a üç günlük ziyarette bulunmak üzere yarın Güney Kıbrıs'a gidecek olan Sakellaropulu, Rum Haber Ajansı'na konuştu.

Son dakika: Yunan Cumhurbaşkanı'ndan küstah Türkiye sözleri! Yalan üstüne yalan söyledi...

Sakellaropulu, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Ada'daki Türk işgaline (sözde) son verilmesi ve Kıbrıs sorununun, herkes için bağlayıcı ve mümkün olan tek zeminde: BM'nin ilgili kararları ve Avrupa müktesebatının 'Kıbrıs Cumhuriyeti' hükümranlığının tamamında uygulanması zemininde kapsamlı çözüm bulunması maksadıyla müzakerelerin BM çerçevesinde yeniden başlamasını başarmak için Kıbrıs siyasi liderliğiyle sürekli işbirliği içerisindeyiz."

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