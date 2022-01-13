THY’den büyük başarı! Zirveyi kaptırmadı

THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınması sırasında yapılan operasyonun anlatıldığı "Mega Taşınma" belgeselinin ilk gösterimine katılan Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "2021'i Avrupa'da en çok uçuşu olan network havayolu olarak kapattık.

THY, kargosuyla, yolcusuyla Avrupa'da en çok uçuş yapan, en çok yolcu taşıyabilen ve en fazla havada kalan şirket. Gelirini en az kaybeden şirket. 2021'i 2019'un da önünde kapattık" dedi.