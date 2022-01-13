THY'den büyük başarı! Zirveyi kaptırmadı
Dünya havacılık devleri 2021’de havlu atarken, THY hem büyüdü hem de pandeminin etkilerini sildi. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “2021’i 2019’un önünde kapattık” diye konuştu.
Pandemi havayolunu vurunca küresel şirketler 2021'i zararla geçirdi. İflas eden şirketlerin sayısı artarken, dünya devleri ancak devlet destekleriyle ayakta durdu.
Salgın döneminde birçok havayolu uçuşlarını durdurup operasyonlarına ara verirken THY ise yeni uçuş noktaları açarak büyümesini sürdürdü. Avrupa'da liderliği kaptırmadı.
THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınması sırasında yapılan operasyonun anlatıldığı "Mega Taşınma" belgeselinin ilk gösterimine katılan Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "2021'i Avrupa'da en çok uçuşu olan network havayolu olarak kapattık.
THY, kargosuyla, yolcusuyla Avrupa'da en çok uçuş yapan, en çok yolcu taşıyabilen ve en fazla havada kalan şirket. Gelirini en az kaybeden şirket. 2021'i 2019'un da önünde kapattık" dedi.
ÖNEMLİ KİLOMETRE TAŞI
Belgeselin 16 Ocak'ta National Geographic kanalında yayınlanacağını söyleyen Aycı, taşınmanın dünya sivil havacılık tarihinin çok önemli kilometre taşlarından birisi olduğunu söyledi.45 saatte tamamlanması gereken operasyonu 32 saat gibi rekor bir sürede bitirerek muhteşem bir başarıya imza atıldığını hatırlatan Aycı, 2019'da yapılan bütün eleştirileri, şüpheleri ve soruları, taşınmanın başarılı olması nedeniyle geride bıraktıklarını söyledi.
The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner de Mega Taşınma gibi havacılık tarihinde önemli yer tutacak anlara birebir şahitlik ettiklerini söyledi.
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