13 Ocak 2022, Perşembe
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Son dakika: FETÖ'den aranan Kaynak Holding'in eski mali işler koordinatörü yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
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Son dakika: FETÖ’den aranan Kaynak Holding’in eski mali işler koordinatörü yakalandı

Son dakika haberine göre FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in eski mali işler koordinatörü ve örgütün üst düzey sorumlularından B.A., İstanbul'da yakalandı.

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