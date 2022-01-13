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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ahmet Çalık'ın ailesine başsağlığı telefonu

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Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Ahmet Çalık’ın ailesine başsağlığı telefonu

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesini telefonla arayarak, taziyelerini iletti.

Konyaspor'un 28 yaşındaki futbolcusu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Çalık'ın kullandığı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Aramızdan ayrılan genç futbolcu, Elmadağ Sungur Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Elmadağ Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Merhum futbolcunun tabutunun üzerine Galatasaray ve Konyaspor formaları örtüldü.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesini telefonla arayarak, taziyelerini iletti.

Başkan Erdoğan’dan başsağlığı telefonu BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI TELEFONU

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