13 Ocak 2022, Perşembe
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Son dakika: TİP ve HDP'li 8 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'e ulaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2022
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Son dakika: TİP ve HDP’li 8 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclis’e ulaştı

Son dakika haberine göre HDP'li 7 ve Türkiye İşçi Partili (TİP) 1 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 8 fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

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