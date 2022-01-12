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Ahmet Çalık ile trafikte karşılaşan aileden duygusal paylaşım

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Giriş Tarihi: 12.01.2022 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022
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Ahmet Çalık ile trafikte karşılaşan aileden duygusal paylaşım

Denizli’den aile ziyareti için geçtiğimiz yıl Konya’ya giden çift, o tarihlerde ışıklarda beklediği sırada fark ettiği Ahmet Çalık ile konuşarak o anları görüntülemişti. Çalık’ın dün gelen ölüm haberinin ardından sosyal medyada paylaşılan samimi görüntü binlerce beğeni aldı.

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