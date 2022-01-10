İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 200 milyon TL'yi aşan harcama yapılan köşkü! Müze vasıflı yapıyı kendi kullanımına açtı iddiası
AK Parti ve MHP'li Meclis üyelerini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Rumelihisarı'nda "Hisar Üstü Konağı" olarak bilinen yapıyı köşke çevrilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Partili Sarıyer Meclis Üyesi Hüseyin Coşgun köşke 200 milyonu aşan bir harcama yapıldığını iddia ederken, Ekrem İmamoğlu'nun Boğaz’da bulunan müze vasıflı bir yapıyı amacı dışında ailesinin ve kendisinin kullanımına açtığını ifade etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde (İBB) konuşan AK Partili Meclis üyesi Hüseyin Coşgun, Rumelihisarı'nda "Hisar Üstü Konağı" olarak bilinen yapının, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için amacı dışında kullanılarak köşke çevrildiğini söyledi.
MÜZE VASIFLI YERİ AİLESİYLE KULLANIYOR
Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplanan Mecliste, Rumelihisarı'nda belediyeye ait tarihi yapının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na konut yapılması ele alındı.
AK Partili Sarıyer Meclis Üyesi Hüseyin Coşgun, verdiği soru önergesine "Hisar Üstü Konağı" olarak bilinen yapının köşke çevrildiğini söyledi. İBB Başkanının, Florya'da kendisine tahsisli lojman yerine Boğaz'da müze vasıflı bir yapıyı amacı dışında ailesinin ve kendisinin kullanımına açtığını ifade eden Coşkun, koruma altındaki kültür varlığının tamir ve tadilatının Anıtlar Kurulunun denetimine tabi olduğunu dile getirdi.
200 MİLYONU AŞAN HARCAMA
Yapının ikametgaha dönüştürülmesi aşamasında yapılan harcamalara ilişkin sorular da soran Coşgun, şunları kaydetti:
"Hisar Üstü Konağı olarak bilinen koruma altındaki konağın, başkanlık köşküne dönüştürülmek için bütün restorasyon ve renovasyona toplam 200 milyonu aşan bir harcama yapıldığı doğru mudur? Toplamda söz konusu Boğaz'a nazır köşk için ne kadar masrafı yapılmıştır? Restorasyon ve renovasyon yapılması için ilgili koruma kurullarından ruhsat ve izin alınmış mıdır? Alınmışsa, bu ruhsatın tarih ve numarası nedir? Yüksek bedeller harcanarak ikamet amaçlı köşke çevrilen bu taşınmaz için, kamulaştırma amacı dışında kullanıldığı gerekçesi ile iade davası açılması halinde İBB başkanının buna karşı yaklaşımı ne olacaktır?"
NEREDE TASARRUF?
Soru önergesi sonrası tartışmalar yaşanırken MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, yapılan harcamaların tasarruf çağrılarıyla tezat oluşturduğunu ifade etti.
Yılmaz, "Her fırsatta tasarruf denilirken kendinize, ailenize, böyle bir yer yapmayı kendisini sosyal demokrat olarak gören arkadaşların savunmayacağını düşünüyordum. Ancak buradaki tavırlardan görüyorum ki canhıraş bir şekilde savunuyorlar." dedi.
BİNANIN ÖZELLİKLERİ NELER?
9 dönüm arazide 100 yıllık taş konakta yapılan çalışma hem tarihi dokunun bozulması hem de harcanan masraf ile tartışma konusu oldu.
Rumelihisar'ı sırtındaki Taş Konak 1920'li yıllarda yapıldı ve uzun yıllar Amerikan Heyeti Binası olarak kullanıldı.
3 katlı konak Robert Kolej'e de hizmet etti. 1980'li yıllarda Bedrettin Dalan'ın başkanlığı döneminde İStanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Tarihi konak yaklaşık 10 yıl atıl vaziyette kaldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğunda 1994 yılında burayı restore ettirme kararı verdi, çalışmalar 1995 yılında tamamlandı.
Tarihi mekanın sosyal tesis veya başkanlık konukevi gibi amaçlarla değerlendirilmesi yönündeki tavsiyeleri reddeden Başkan Erdoğan, buranın bir eğitim yuvası olarak değerlendirilmesi fikrini benimsedi.
Taş konak Marmara Üniversitesi'ne tahsis edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Rumelihisar'ı sırtındaki tarihi konağı lüks lojmana dönüştürdü.
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