İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 200 milyon TL’yi aşan harcama yapılan köşkü! Müze vasıflı yapıyı kendi kullanımına açtı iddiası

NEREDE TASARRUF?

Soru önergesi sonrası tartışmalar yaşanırken MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, yapılan harcamaların tasarruf çağrılarıyla tezat oluşturduğunu ifade etti.

Yılmaz, "Her fırsatta tasarruf denilirken kendinize, ailenize, böyle bir yer yapmayı kendisini sosyal demokrat olarak gören arkadaşların savunmayacağını düşünüyordum. Ancak buradaki tavırlardan görüyorum ki canhıraş bir şekilde savunuyorlar." dedi.

BİNANIN ÖZELLİKLERİ NELER?

9 dönüm arazide 100 yıllık taş konakta yapılan çalışma hem tarihi dokunun bozulması hem de harcanan masraf ile tartışma konusu oldu.

Rumelihisar'ı sırtındaki Taş Konak 1920'li yıllarda yapıldı ve uzun yıllar Amerikan Heyeti Binası olarak kullanıldı.