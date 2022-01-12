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Son dakika... İstanbul'da İETT otobüsleri çarpıştı: Ekipler olay yerine sevk edildi!

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Giriş Tarihi: 12.01.2022 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022
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Son dakika... İstanbul’da İETT otobüsleri çarpıştı: Ekipler olay yerine sevk edildi!

Son dakika haberi... Sarıyer'de iki İETT otobüsü çarpıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara otobüs içinde müdahale edildi. Kaza nedeniyle trafik aksıyor.

Sarıyer'de iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Kaza saat 12.00 sıralarında Hacı Osman Bayırı Caddesi'nde meydana geldi. Durakta bekleyen otobüse arkadan gelen otobüs hızla çarptı.



Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara otobüs içinde müdahale edildi. Kaza nedeniyle trafik aksıyor.

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