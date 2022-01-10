İETT kazalarının nedeni ortaya çıktı! İstanbulkart ile ilgili flaş iddia...
CHP'li İBB'ye bağlı İETT'de otobüs kazalarının ve arızalanma olaylarının sayısı her geçen gün artıyor. Peki, İETT kazalarının nedeni ne? Konuya dair flaş açıklama İBB Meclisinde soru önergesi veren Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Hamdi Demirhan'dan geldi. Öte yandan bayilerde bulunamayan İstanbulkart sorunu da toplantıda elen ele alındı. İstanbulkart'ta yaşanan sıkıntı ile ilgili de AK Partili Ümraniye Belediye Meclis Üyesi Muharrem Balık, dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Ocak ayı ilk toplantısı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Ve Sanat Merkezi'nde toplandı.
Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda gerçekleşen oturumda, son günlerde yanan, yolda kalan ve yaptığı kazalar ile gündemden düşmeyen İETT otobüsleri kazaları meclis gündemine taşındı.
"ARAÇLARI TAMİR ETMEDİKLERİNİ BELİRTTİK"
Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Hamdi Demirhan tarafından yapılan konuşmada, "İstanbul'da son zamanlarda haber programlarının değişmeyen konularından bir tanesi İETT ve İETT Kaynaklı kazalar oldu. Bu kazalar bir yandan can ve mal kaybına neden olurken bir yandan İETT gibi 150 yıllık geçmişe sahip prestijli bir kurumun itibar kaybetmesine neden olmaktadır. İETT ile ilgili son zamanlarda yaptığımız her konuşmada, İETT'nin gidişinin iyi olmadığı ve yakın zamanda kazaların ve araç arızaların kaçınılmaz hale geleceği defalarca belirtilmiştir. Ancak bu uyarılarımız sistemin iyi çalıştığı iddia edilerek dikkate alınmamıştır. Yaptığımız uyarılarda otobüslerin bakımlarının geçmiş dönemdeki kadar doğru yapılmadığı, bakım ihalelerini alan firmanın bu konuda yeterli deneyime sahip olmadığı, sadece maddi açıdan işe yaklaşarak doğru şekilde araçları tamir etmediklerini belirttik" dedi.
Demirhan, AK Parti döneminde kazalara karşı erken uyarı sistemi telemetri sistemi geliştirildiğini ancak bu sistemin yeni İBB yönetimi tarafından kullanılmadığı, 2022 yatırım planından da çıkardığını belirterek, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"Ayrıca zaten bakımsızlıktan yolda gidecek halleri olmayan araç, şoförlerinin de çalışma koşullarının giderek kötü hale gelmesi kazaların oluşmasının başka bir nedeni haline gelmiştir. 18 saate varan çalışma saatleri şoförlerimizde dikkat dağınıklığına neden olmakta ve son günlerde sıklıkla yaşanan kazaların oluşmasına neden olmaktadır. Dikkat edilirse kazalar trafik kaynaklı değil, tamamen dikkatsizlikten kaynaklanan nedenlerden olmaktadır. AK Parti döneminde kazalara karşı erken uyarı sistemi olarak 'Telemetri sistemi' geliştirilmiş ve devreye almıştır. Ancak yeni dönem bırakın bu sistemi kullanmayı 2022 yatırım bütçesinden dahi çıkarmıştır."
AK Parti döneminde 2013-2018 yılları arasında öz kaynaklar ile yıllık ortalama 400 otobüs alınmış ve yaklaşık 2 bin 500 otobüs yenilenmiştir. Bu sayede İETT Avrupa'nın en genç filosuna sahip olmuştur. Fakat 2,5 yıldır bir tane dahi otobüs filoya katılmadı. Yanan araçlar, kaza sonrası hurdaya dönenler filodan çıktı. Otobüs sayısı azaldı. Öz kaynakla otobüs alınan dönemden maalesef ki bahanelerle konun saptırıldığı ve otobüs alınmadığı dönemlere geldik."
Demirhan başkanlık makamının cevaplaması üzerine şu soruları sordu:
*İstanbul'da artan İETT Kazalarının nedeni nedir?
*İETT araçlarının bakım işlerinin doğru şekilde yapılmadığı doğru mudur?
*İETT araç filonuzun yenilememe nedenleriniz nelerdir?
*İETT'de çalışan şoförlerimizin insanlığa ve kanuna aykırı şekilde günlük 18 saate varan çalışma şartlarında çalıştığı doğru mudur?
*Kazalara karşı erken uyarı için geliştirilen telemetri sistemini kullanmayı düşünüyor musunuz? Kullanmayacaksanız geliştirdiğiniz yeni bir sistem var mıdır?
İSTANBULKART SORUNU
AK Partili Ümraniye Belediye Meclis Üyesi Muharrem Balık ise İstanbulkart konusunda soru önergesi verdi.
İstanbulkart temini için kullanılan 1047 cihazda tek ya da çift geçişlik biletler satıldığını belirten Balık, 275 cihazda ise İstanbulkart satışı yapılması gerekirken kart bulunamadığını bildirdi.
İstanbulkart'ın "adeta karaborsaya" düştüğünü dile getiren Balık, şöyle konuştu:
"Bugün hizmet bekleyen vatandaşlar çalışmayan İETT otobüslerini ittiriyor, Bozulan tramvaylar nedeniyle raylarda yürüyor, çalışmayan otobüslere binmek için saatlerce kart kuyruğunda bekliyor. Ekim ayı Meclisinde soru önergesi olarak değindiğimiz ve CHP Grup Sözcüsü Tarık Bey'in de tasdik ettiği, kısa süre içerisinde çözüleceğini iddia ettiği İstanbul kart kuyruklarının çözülmeyi bir kenara bırakın artarak devam ettiğini üzülerek müşahede etmekteyiz. Başarısız mobil uygulaması nedeni ile İstanbul'da ulaşım çözümsüz kalmış ve bir çile haline dönmüştür."
Balık, önergesinde mobil uygulamada HES kodu eşleştirmesinin yapılamaması, İstanbulkart yetersizliği, aplikasyonlarda yaşanan sorunlar, Alo 153 Çağrı Merkezindeki bekleme sürelerini sordu.
Önerge oy birliği ile kabul edilerek başkanlık makamına havale edildi.
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