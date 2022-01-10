İETT kazalarının nedeni ortaya çıktı! İstanbulkart ile ilgili flaş iddia...

"ARAÇLARI TAMİR ETMEDİKLERİNİ BELİRTTİK"

Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Hamdi Demirhan tarafından yapılan konuşmada, "İstanbul'da son zamanlarda haber programlarının değişmeyen konularından bir tanesi İETT ve İETT Kaynaklı kazalar oldu. Bu kazalar bir yandan can ve mal kaybına neden olurken bir yandan İETT gibi 150 yıllık geçmişe sahip prestijli bir kurumun itibar kaybetmesine neden olmaktadır. İETT ile ilgili son zamanlarda yaptığımız her konuşmada, İETT'nin gidişinin iyi olmadığı ve yakın zamanda kazaların ve araç arızaların kaçınılmaz hale geleceği defalarca belirtilmiştir. Ancak bu uyarılarımız sistemin iyi çalıştığı iddia edilerek dikkate alınmamıştır. Yaptığımız uyarılarda otobüslerin bakımlarının geçmiş dönemdeki kadar doğru yapılmadığı, bakım ihalelerini alan firmanın bu konuda yeterli deneyime sahip olmadığı, sadece maddi açıdan işe yaklaşarak doğru şekilde araçları tamir etmediklerini belirttik" dedi.