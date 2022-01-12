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İslam düşmanı Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.01.2022
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İslam düşmanı Metin Kazancı’nın Ankara Üniversitesi’ndeki görevine son verildi!

Ankara Üniversitesi'nde görev yapan İslam düşmanı Prof. Metin Kazancı'nın, başörtülü bir öğrencisine "Örtü niye farz, ne diye takıyorsun" ifadesi üzerine harekete geçildi. Üniversiteden yapılan açıklamada Kazancı'nın görevine son verildiği belirtildi.

Ankara Üniversitesi'nde görev yapan İslam düşmanı profesörün Metin Kazancı'nın görevine son verildi.

NE DİYE TAKIYORSUN?
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesinde görev yapan Prof. Dr. Metin Kazancı, ders esnasında başörtülü bir öğrenciye "Başındaki örtü niye farz, ne diye takıyorsun?" diyerek hakarette bulunmuştu.

Ankara Üniversitesi, Prof. Dr. Kazancı ile ilişiğini kesildiğini açıkladı.

"ÜNİVERSİTEMİZDE DERS VERMEMESİ KARARI ALINMIŞTIR"
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemizde bir öğrencimizin giyim tercihinden dolayı yaşanan üzücü olay hakkında Siyasal Bilgiler Fakültesinde inceleme başlatılmış, inceleme sonucunda olaya neden olan İletişim Fakültesi emekli öğretim üyesinin üniversitemizde ders vermemesi kararı alınmıştır"


Kazancı'nın öğrencisine karşı kullandığı ifadeler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.


28 ŞUBAT ÖZLEMİ KURSAĞINDA KALMIŞ
Bir sosyal medya kullancısı yaptığı yorumda, "Metin Kazancı'nın 28 Şubat özlemi kursağında kalmış. Eski Türkiye olsaydı bu sözde profumuz taltif edilirdi…" ifadelerini kullandı.

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