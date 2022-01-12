İslam düşmanı Metin Kazancı’nın Ankara Üniversitesi’ndeki görevine son verildi!

NE DİYE TAKIYORSUN?

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesinde görev yapan Prof. Dr. Metin Kazancı, ders esnasında başörtülü bir öğrenciye "Başındaki örtü niye farz, ne diye takıyorsun?" diyerek hakarette bulunmuştu.