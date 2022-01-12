İslam düşmanı Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi!
Ankara Üniversitesi'nde görev yapan İslam düşmanı Prof. Metin Kazancı'nın, başörtülü bir öğrencisine "Örtü niye farz, ne diye takıyorsun" ifadesi üzerine harekete geçildi. Üniversiteden yapılan açıklamada Kazancı'nın görevine son verildiği belirtildi.
Ankara Üniversitesi'nde görev yapan İslam düşmanı profesörün Metin Kazancı'nın görevine son verildi.
NE DİYE TAKIYORSUN?
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesinde görev yapan Prof. Dr. Metin Kazancı, ders esnasında başörtülü bir öğrenciye "Başındaki örtü niye farz, ne diye takıyorsun?" diyerek hakarette bulunmuştu.
Ankara Üniversitesi, Prof. Dr. Kazancı ile ilişiğini kesildiğini açıkladı.
"ÜNİVERSİTEMİZDE DERS VERMEMESİ KARARI ALINMIŞTIR"
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Üniversitemizde bir öğrencimizin giyim tercihinden dolayı yaşanan üzücü olay hakkında Siyasal Bilgiler Fakültesinde inceleme başlatılmış, inceleme sonucunda olaya neden olan İletişim Fakültesi emekli öğretim üyesinin üniversitemizde ders vermemesi kararı alınmıştır"
Kazancı'nın öğrencisine karşı kullandığı ifadeler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.
28 ŞUBAT ÖZLEMİ KURSAĞINDA KALMIŞ
Bir sosyal medya kullancısı yaptığı yorumda, "Metin Kazancı'nın 28 Şubat özlemi kursağında kalmış. Eski Türkiye olsaydı bu sözde profumuz taltif edilirdi…" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İsmail Kartal kimdir, kaç yaşındadır? İsmail Kartal hangi takımları çalıştırdı, puan ortalaması kaç?
- AGİ var mı, yok mu? 2022 asgari ücrette AGİ kalktı mı? Asgari Geçim İndirimi kimlere verilecek?
- İlave tediye ne zaman ödenecek? İlave tediye ödeme tarihleri 2022! İlave tediye ne zaman yatar?
- AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖF final sınavı sonuçları nereden öğrenilecek? SON DAKİKA HABERLER
- Temmuz ayında asgari ücrete zam detayı! Asgari ücrete 6 ayda bir zam olacak mı? Asgari ücrete yeni zam gelecek mi?
- Özel hastanede Covid testi ücretli mi? Özel hastanede korona test ücreti ne kadar, kaç saatte çıkıyor?
- Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı! Dünyanın en güçlü hava kuvveti hangi ülkede? Türkiye listede kaçıncı sırada?
- Survivor ne zaman başlayacak? 2022 Survivor All-Star ilk bölüm ne zaman başlar?
- İşçilere yüzde 65,67 zam, 400 lira erzak çeki! Anlaşma sağlandı! İşte 2022 maaş miktarı!
- EKPSS tercih son gün ne zaman? 2022 EKPSS tercihleri nasıl yapılır? Atamalar ne zaman olacak?
- Cem Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? F2’de yarışacak Cem Bölükbaşı hangi takımda?
- POMEM başvuru sonuçları sorgulama: 28. Dönem POMEM sınavı ne zaman? Sınav ücreti ne kadar?