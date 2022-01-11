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THY'nin tahliye uçağı Kazakistan’dan Türkiye'ye yola çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.01.2022
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THY’nin tahliye uçağı Kazakistan’dan Türkiye’ye yola çıktı

Kazakistan’ın Almatı kentinde bulunan Türk Hava Yolları (THY) çalışanları, özel hava kargo şirketlerinin bazı personelleri ile Türk vatandaşlarının tahliyesini yapan uçak yurda hareket etti. Tahliye seferi operasyonunu yöneten THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da yer alıyor.

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