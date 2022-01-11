Son dakika: Kazakistan’da son durum | Cumhurbaşkanı Tokayev süre verdi: KGAÖ Barış Gücü ülkeden çıkıyor

PUTİN'DEN NET MESAJ: DEVRİMLERE İZİN VERMEYECEĞİZ

Toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin ise 'Sınırlı bir süre için Kazakistan'a bir CSTO barış gücü birliği gönderildi. Bunu vurgulamak istiyorum' dedi.

Putin ayrıca Rusya'nın bölgede 'devrimlere' izin vermeyeceğinin altını çizdi.

İç ve dış güçlerin durumdan yararlandığını belirten Putin CSTO'nun terörizme karşı koymak ve güvenliği korumak için ortak önlemler geliştirmesi gereğinin altını çizdi.