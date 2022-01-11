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Son dakika: Kazakistan'da son durum | Cumhurbaşkanı Tokayev süre verdi: KGAÖ Barış Gücü ülkeden çıkıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.01.2022 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022
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Son dakika: Kazakistan’da son durum | Cumhurbaşkanı Tokayev süre verdi: KGAÖ Barış Gücü ülkeden çıkıyor

Son dakika haberine göre Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, açıklamalarda bulunarak "KGAÖ Barış Gücü iki gün sonra aşamalı şekilde Kazakistan'dan çıkmaya başlayacak, çekilme süreci en fazla 10 gün olacak." sözlerine yer verdi. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin ise ülkedeki barış gücünün görev süresinin 'sınırlı' olduğunun altını çizdi.

Kazakistan'da sular durulmaya başladı. Ülkede yerel güçler ve barış güçlerinin de yardımıyla düzen sağlanmaya başladı. Almata'da olaylar kontol altına alınmaya başladı.

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Toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin ise 'Sınırlı bir süre için Kazakistan'a bir CSTO barış gücü birliği gönderildi. Bunu vurgulamak istiyorum' dedi.

Putin ayrıca Rusya'nın bölgede 'devrimlere' izin vermeyeceğinin altını çizdi.

İç ve dış güçlerin durumdan yararlandığını belirten Putin CSTO'nun terörizme karşı koymak ve güvenliği korumak için ortak önlemler geliştirmesi gereğinin altını çizdi.

9 BİN KİŞİ GÖZALTINDA
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, açıklamalarda bulunarak "KGAÖ Barış Gücü iki gün sonra aşamalı şekilde Kazakistan'dan çıkmaya başlayacak, çekilme süreci en fazla 10 gün olacak." sözlerine yer verdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada da Kazak güvenlik güçlerinin huzursuzluk nedeniyle 9 bin 900 kişiyi gözaltına alındığı ifade edildi.

YENİ BAŞBAKAN SEÇİLDİ
Alikhan Smailov, Kazakistan'ın başbakanı oldu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, dün akşam Smailov'u devlet televizyonunda canlı yayın esnasında aday olarak göstererek hızlı bir oylamaya tabi tuttu. 49 yaşındaki yeni başbakan, Tokayev'in geçen hafta meydana gelen protestolarından önce görevden aldığı Kabine'de birinci başbakan yardımcısı olarak görev yapıyordu.

KRİZİN FİTİLİ 2 OCAK'TA ATEŞLENDİ
Kazakistan'da 2 Ocak'ta Mangistau bölgesindeki Zhanaozen ve Aktau'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasına karşı halk sokaklara dökülmüş, protestolar iki gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılarak şiddetini arttırmıştı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ayaklanmadan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etmesine rağmen protestocular geri adım atmamıştı.

Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında sık sık çatışmalar yaşanırken, ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Cumhurbaşkanı Tokayev ülkedeki olayların arkasında "teröristler" olduğunu ifade etmiş, şiddetin bastırılması için Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünden (KGAÖ) yardım istemişti.

Örgüt, Kazakistan'daki durumu istikrara kavuşturmak için ülkeye barış gücü göndermeyi kabul etmişti.

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