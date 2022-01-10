Kazakistan’dan sonra hedefte olan ülke hangisi? Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko duyurdu

LUKAŞENKO: GÖZLERİNİ ŞİMDİ ÖZBEKİSTAN'A ÇEVİRMİŞ DURUMDALAR

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko da Kazakistan'daki protestocular arasında "teröristler" olduğunu belirterek, "Bu çok tehlikeli bir eğilim. Bunları kimin organize ettiğini ve bunlara kimin liderlik ettiğini anlamamız gerek." dedi.

Kazakistan'da yaşananların komşu ülkelere de sıçrama ihtimali bulunduğunu savunan Lukaşenko, "Alınması gereken dersleri öncelikle Özbekistan'ın öğrenmesi gerekiyor. Aldığımız bilgilere göre (Kazakistan'ındaki protestoları organize edenler) gözlerini şimdi Özbekistan'a çevirmiş durumdalar." diye konuştu.



