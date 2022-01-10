Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme! Ukrayna Kazakistan ve Ermenistan konuları masada
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Kazakistan'daki protestolar ve Ermenistan ile normalleşme süreci gibi önemli konular ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre görüşmede, siyasi ve ekonomik ilişkiler ile savunma iş birliğinin geliştirilmesi değerlendirildi.
ÇOK SAYIDA KONU ELE ALINDI
Küresel ve bölgesel konular kapsamında Ukrayna krizi, Kazakistan'daki protestolar, Ermenistan ile normalleşme süreci, Afganistan, Bosna Hersek ve Etiyopya'daki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, Türkiye ve ABD arasında mutabık kalınan ortak stratejik mekanizmanın detayları ve konu başlıkları konuşuldu.
UKRAYNA KRİZİ
Görüşmede, Ukrayna krizinin diyalog ve iş birliği yoluyla çözülmesi gerektiği ve Türkiye'nin bu konuda her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğu belirtilerek, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunmasına verdiği önemin altı çizildi.
KAZAKİSTAN'DA SON DURUM
Kazakistan'daki olayların bir an önce sükunete kavuşmasının bölgenin huzur ve istikrarı açısından öneminin vurgulandığı görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatı'nın bu konudaki girişimlerine değinildi.
Görüşmede, Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve Azerbaycan-Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanmasının bölgenin istikrar ve refahına sağlayacağı katkı değerlendirildi.
Ayrıca, Türkiye'nin Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika'da barış ve istikrar ortamının sağlanmasında üstlendiği rolü sürdürmekte kararlı olduğu vurgulandı.
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