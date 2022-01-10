Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme! Ukrayna Kazakistan ve Ermenistan konuları masada

KAZAKİSTAN'DA SON DURUM

Kazakistan'daki olayların bir an önce sükunete kavuşmasının bölgenin huzur ve istikrarı açısından öneminin vurgulandığı görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatı'nın bu konudaki girişimlerine değinildi.

Görüşmede, Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve Azerbaycan-Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanmasının bölgenin istikrar ve refahına sağlayacağı katkı değerlendirildi.

Ayrıca, Türkiye'nin Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika'da barış ve istikrar ortamının sağlanmasında üstlendiği rolü sürdürmekte kararlı olduğu vurgulandı.