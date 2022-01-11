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Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan açıklaması: Destek vermeye hazırız

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Giriş Tarihi: 11.01.2022 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022
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Türk Devletleri Teşkilatı’ndan Kazakistan açıklaması: Destek vermeye hazırız

Son dakika haberi... Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), mevcut krizi aşmada Kazakistan yönetimine ve halkına gereken desteği vermeye hazır olduğunu yineleyerek Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in halkın refahını artıracak reform gündemine desteğini bildirdi.

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