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Son dakika: Doğalgaz desteği başvuruları başlıyor! Tarihi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı

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Giriş Tarihi: 11.01.2022 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022
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Son dakika: Doğalgaz desteği başvuruları başlıyor! Tarihi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı

Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz desteği için başvuruların şubat ayının ikinci yarısında alınacağını, ödemelerin ise mart ayının ilk yarısında yapılabileceğini açıkladı.

Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz desteği için başvuruların şubat ayının ikinci yarısında alınacağını, ödemelerin ise mart ayının ilk yarısında yapılabileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan anma töreninde konuşan Bakan Yanık şunları açıklamıştı:

DOĞALGAZ DESTEĞİ MÜJDESİ

Programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde çalışmamız gerekiyor. İnşallah mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir grup var.

Her yerde kömür kullanımı olmayabiliyor. Hem çevre temizliği açısından hem de vatandaşlara katkısı açısından doğalgaz desteğinde çalışıyoruz inşallah.

Doğalgaz desteği ne zaman başlayacak? DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
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