Son dakika: Doğalgaz desteği başvuruları başlıyor! Tarihi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan anma töreninde konuşan Bakan Yanık şunları açıklamıştı:

DOĞALGAZ DESTEĞİ MÜJDESİ

Programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde çalışmamız gerekiyor. İnşallah mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir grup var.