Avukat Dilara Yıldız kimdir? Dilara Yıldız katili Oktay Dönmez kimdir? Saplantılı eski nişanlı dehşeti…
Avukat Dilara Yıldız kimdir? Dilara Yıldız katili Oktay Dönmez kimdir? Türkiye’yi sarsan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı tarafından katledildi. Saplantılı eski nişanlı Oktay Dönmez’in cinayetten önce attığı mesajlar okuyanların kanını dondurdu. Peki; Dilara Yıldız kimdir? Katil Oktay Dönmez kimdir? İşte gündeme oturan haberin detayları!
Avukat Dilara Yıldız kimdir? Dilara Yıldız katili Oktay Dönmez kimdir? İstanbul'da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Tuzla'da yaşanan olayda, İstanbul Barosuna kayıtlı olduğu öğrenilen genç avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı tarafından öldürüldü. Saplantılı eski nişanlı Oktay Dönmez, bir restorana götürdüğü genç kızı 5 el ateş ederek vahşice katletti. Peki, Dilara Yıldız kimdir? Katil Oktay Dönmez kim?
DİLARA YILDIZ KİMDİR?
29 yaşındaki Dilara Yıldız, İstanbul Barosuna bağlı bir avukattı. İstanbul Tuzla'da yaşayan genç kadın eski nişanlısı tarafından öldürüldü.
OKTAY DÖNMEZ KİMDİR?
Dilara Yıldız'a tehdit mesajları atan ve sonrasında genç kadını katleden Oktay Dönmez'in 29 yaşında olduğu ve eski bir uzman çavuş olduğu öğrenildi.
NE OLDU?
Tuzla'da restoranda silahlı saldırı sonucu öldürülen 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız'ın tehdit mesajlarını sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı.
Olay dün saat 22.00 sıralarında Tuzla Cami Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız bir restoranda eski uzman çavuş olan eski nişanlısı Oktay Dönmez (29) ile birlikte oturuyordu. Bu sırada çıkan tartışmada Dönmez, belinden çıkardığı tabancayla Dilara Yıldız'a 4 el ateş etti. Kurşunlardan ikisi Yıldız'ın kafasına, ikisi ise göğsüne isabet etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Dilara Yıldız'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından adli tıp kuruma sevk edildi.
Zanlı ise olay yerinin yanındaki polis merkezine giderek teslim oldu. Dilara Yıldız'ın ailesi ve yakınları durumu haber alır almaz olay yerine koştu. Zanlı Gayrettepe Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. İddiaya göre Oktay Dönmez'in eski nişanlısından ayrılmayı kabullenemediği, Dilara Yıldız memleketi Samsun'dayken Yıldız'ın evine giderek 10 gün süreyle evde beklediği öğrenildi. Oktay Dönmez'in Dilara Yıldız'a iki ayrı senet imzalatmak istediği ve Yıldız'ın aracını almak istediği bilgisine ulaşıldı.
"ŞİMDİDEN BİLETİN KESİLDİ ÇOKTAN"
Yaşanan olaydan önce Oktay Dönmez'in, Dilara Yıldız'a farklı bir numaradan bazı mesajlar attığı iddia edildi. Dönmez'in mesajlarında Yıldız'a ' Hayatta bazı seyler, Sapanca'da kestane közlemeye, Samsun'da mutlu aile pozları vermeye, Ankara'da görüşlere, atar gider yapmaya benzemez. Elime düştüğün ilk fırsatta kendi kanınla sana duş aldıracağım. Blöf degil icraatinde alasıdır. Bana dua edeceksin. Son kez anneni aratacağım. Sadece düştüğünde kucağıma. Sonrada zaten mermerin yazılacak vasiyetini hazırla. Şimdiden biletin kesildi çoktan. Çok zamanın yok bu hayatta. Ye iç gül eğlen.' dediği öğrenildi. Kendisine atılan mesajları sosyal medya hesabında paylaşan Yıldız'ın ise, "Özür dileyerek paylaşmak ve buradan cevap vermek istiyorum.. Öncelikle bu yabancı kaynaklı numaradan yazınca şikayet etsem de bulunamam sanıyorsun, rahatsın ama nasıl bulunduğunu sana yaşatarak öğreteceğim" dediği görüldü.
Olay yerinde hayatını kaybeden Dilara Yıldız'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından adli tıp kuruma sevk edilirken, Dilara Yıldız'ın kız kardeşi Merve Yıldız konuştu.
"SİLAHI KAFASINA DAYAYIP TÜM MALINI ALMAK İÇİN İMZA ATTIRMAYA ÇALIŞIYOR EVDE. "
Merve Yıldız, "Günler öncesinden ultra güvenlikli olarak kiralanan sitenin içine giriyor, kapısını kırıyor. Dairesinde kalıyor, tehdit ediyor ve bu kişinin uzaklaştırma kararı var. Bu kişi sonra ablamın memleketten dönmesini bekliyor günlerce. Ablam memleketten dönüyor, kapıda yakalıyor. Sonra bir şekilde ablam onu kandırıp buraya getiriyor çünkü o burayı bilmiyor. Ablam Tuzla'yı biliyor. Kendisi uzman çavuş. Polis karakolunun burada olduğunu biliyor ablam. Kurtulmak için geliyor çünkü silahı kafasına dayayıp tüm malını almak için imza attırmaya çalışıyor evde. Ablam imza atmıyor senete. Kurtulmak için getiriyor belki biri görür diye" dedi.
"DELİ TAKLİDİ YAPARAK ÇIKABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR."
Ablasının eski nişanlısının uzaklaştırma kararı olduğunu söyleyen Yıldız, "Ablam defalarca şikayetçi oldu. Fakat biz hiçbir kadınımızı koruyamadığımız gibi, benim ablamı da koruyamadık. Türk milleti olarak şimdi sesimizi duyurma zamanı. Benim ablamın sesi olun. Şimdi kendisi deli taklidi yapıyor. Deli taklidi yaparak çıkabileceğini düşünüyor. Ama çıkmasına izin vermeyin. Benim ablamın sesi olun. Benim ablam sesini çıkaramadı. Defalarca şikayet etti, 'Seni kana boğacağım.' mesajları vardı. Ama tutuklamadılar. Hiçbir önlem almadılar" diye konuştu.
"ABLAM ONU AİLESİNİN FUHUŞ ÇETESİNE ÜYE OLDUĞUNU ÖĞRENDİĞİ İÇİN BIRAKTI "
Konuşmasına devam eden Yıldız, "Benim ablam avukat onlarca kadının hakkını savundu. Güçsüz kadınların yanında oldu. Ama biz ablamı koruyamadık. Onlar ayrılalı 5 ay oldu. 5 aydır ablamın uzaklaştırma kararı var. 5 aydır ablamın mal varlığına el koymak için tehditler etti. Kendisi zaten uzman çavuş değilmiş. Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı. Ayrıldı ondan ama o ablamın peşini bırakmadı. Ben ağlamıyorum ben dik duruyorum. Tüm kadınlar için dik duracağım" dedi.
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