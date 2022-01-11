Memur ve emekliye ek zamda son dakika gelişmesi! Kritik kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda...
Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi TBMM Genel Kuruluna sunuldu. Kanun teklifi kabul edilirse memurların maaş oranı yüzde 30,5'e yükseltilip, en düşük emekli maaşı 2500 TL olacak. Memur ve emekli zammı ne zaman TBMM'de kabul edilecek? İşte detaylar...
Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda görüşülüyor.
ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ
AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, "İçinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde de çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik. Bu kapsamda, teklifle en düşük emekli maaşının 2 bin 500 lira olmasını sağlayacak düzenlemeyi getiriyoruz." dedi.
Memur ve emekliye ek zam, TL finansal araçlara talebin artırılması, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda görüşülüyor.
ÇOK SAYIDA DÜZENLEMEYİ İÇERİYOR
Teklifin tümü üzerine konuşan MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, kanun teklifinin kamu çalışanları ve emeklilerinin ek maaş artışlarının düzenlenmesi, en düşük emekli maaşının 2 bin 500 liraya çıkarılması, Türk lirası finansal araçların özendirilmesi, doğal gaz fiyatlarının kademelendirilmesi, kamu ihalelerinde ek fiyat farkı uygulanması, bireysel emeklilik sisteminin teşvik edilmesi gibi toplumun birçok kesimine yönelik önemli düzenlemeler içerdiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık 2021 tarihinde açıkladığı ekonomik tedbirleri anımsatan Aksu, şunları kaydetti:
"Teklif, ekonomik tedbirler kapsamında öngörülen amaçların gerçekleştirilmesine, aynı zamanda vatandaşlarımızın hayat kalitesinin artırılmasına yönelik önemli muhtevaya sahiptir. Teklifle merkez bankaları arasında kurulan ilişkilerin işin gerektirdiği diplomatik hassasiyet ve ekonomik güven temelinde yürütülebilmesini teminen, diğer merkez bankalarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki para, alacak, mal, hak ve varlıklarının haczedilmemesi sağlanmaktadır. Gelişmiş çoğu ülke mevzuatında da bulunmakta olan düzenleme, ülkemizde rezerv tutma talebine ilişkin artışın ve Türkiye'ye güvenin de bir göstergesidir. Bu uygulamanın, Türkiye'nin, diğer ülkelerin güvendiği bir ekonomik merkez olma özelliğini öne çıkaracağı ve rezervlere katkı sağlayacağı açıktır."
ZAM ORANI YÜZDE 30,95'E YÜKSELTİLECEK
AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ise AK Parti hükümetleri döneminde çalışanların, emeklilerin sürekli yanında olduklarına, onların refah düzeylerini artıran birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerine dikkati çekti.
Öztürk, şöyle devam etti:
"İçinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde de çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik. Bu kapsamda, teklifle en düşük emekli maaşının 2 bin 500 lira olmasını sağlayacak düzenlemeyi getiriyoruz. Yeter mi? Elbette yetmez. Ayrıca kanun teklifimizde kamu görevlilerine yönelik olarak 6. Dönem Toplu Sözleşme'de belirlenen aylık ve ücret artışına ilaveten 2,5 puanlık iyileştirme yapılmaktadır. Böylece, 2021 yılının ikinci yarısında ortaya çıkan enflasyon farkı da dahil, Ocak 2022 döneminden itibaren yapılacak zam oranı yüzde 30,95'e yükseltilmektedir.
Teklifle, vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu edilen tutarın yüzde 50'si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilememesi temin edilmektedir; böylece, haksız iadelerin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır."
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
"MEMUR MAAŞ ARTIŞ ORANI YÜZDE 30,5"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir vatandaşı fiyat artışlarının yükü altında bırakmadıklarını ve bırakmayacaklarını, çalışanlar başta olmak üzere vatandaşların gelirlerini enflasyonun altında ezdirmeyecek özel tedbirler aldıklarını ve bu tedbirleri almaya da devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti:
"Asgari ücrete yaptığımız yüzde 50'lik artış bunun örneklerinden biridir. Yeni asgari ücretle işçilerimizin gelirlerinde enflasyon oranının çok üzerinde bir artışı gerçekleştirdik. Bu düzenleme asgari ücrete endeksli işsizlik maaşı, evde bakım ücreti, 65 yaş aylığı, iş göremezlik ödeneği gibi pek çok rakamı da aynı oranda artırmıştır.
Memurlarımızın maaşlarında temmuz-aralık ayı enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda yüzde 28 oranında bir artış yapıldı. Bununla kalmadık, memurlarımızın ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme dönem zammını yüzde 2,5 artışla yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkararak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz.
Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşından küçük çocuklar için 115 lira, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir. Tabii bu rakamlara memur maaşlarının asgari ücret kadarki kısmının gelir ve damga vergilerinden muaf tutulmasıyla ortaya çıkan ve 288 liraya kadar ulaşan artışları da ilave etmek gerekiyor."
"EMEKLİMİZ 2 BİN 500 LİRANIN ALTINDA MAAŞ ALMAYACAK"
Erdoğan emeklilere ilişkin düzenlemeler hakkında da şöyle bilgi verdi:
"Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz, buna ilave olarak düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni bir alt sınır belirledik. Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Böylece aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimizin maaşlarına yapılacak yüzde 7 toplu sözleşme artışına ilave olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı da ilave edilecektir."
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