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Son dakika: Yunanistan’a kaçmaya çalışan PKK'lı yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.12.2021
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Son dakika: Yunanistan’a kaçmaya çalışan PKK’lı yakalandı

Son dakika haberine göre Edirne’nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi yakalanarak, gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy yakınlarında 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi Ö.Ç.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Ö.Ç., işlemleri için İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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