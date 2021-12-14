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Son dakika: Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.12.2021
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Son dakika: Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ’cüler tutuklandı

Son dakika haberine göre Edirne’nin İpsala ilçesinde Yunanistan'a kaçarken güvenlik güçlerince yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İpsala'da güvenlik güçlerince 1'inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelileri R.V., V.K. ve İ.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden R.V. ve İ.T. tutuklandı, V.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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