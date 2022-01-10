Son dakika: Başkan Erdoğan’dan CHP’li Engin Özkoç hakkında suç duyurusu! 250 bin TL'lik tazminat davası
Son dakika haberine göre CHP Kocaeli İl Danışma Toplantısı’nda konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı. Engin Özkoç, 'Öyle Cumhurbaşkanlığı koltuğunu, AK Parti Genel Başkanlığı koltuğunun altına alıp hesap vermeden gideceğini sanıyorsa yanılıyor.'' diyerek Başkan Erdoğan'ı tehdit etti. Söz konusu açıklamaları nedeniyle Başkan Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Başkan Erdoğan, Özkoç için hakaret gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda da bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığıyla CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu, ayrıca 250 bin liralık tazminat davası açtı.
BAŞSAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU
Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, Özkoç'un partisinin Kocaeli İl Danışma Toplantısında Cumhurbaşkanının kişilik haklarını ihlal eden isnatlarda bulunduğu belirtildi.
Özkoç'un, Erdoğan'a yönelik açıklamalarının mesnetsiz ve kişilik haklarına ağır saldırı mahiyetinde olduğu ifade edilen dilekçede, şu değerlendirmeye verildi:
"Cumhurbaşkanımız, 40 yılı aşkın var olan bir yapının terör örgütü olarak ilan edilmesi ile devletten ve toplumdan tasfiyesi edilmesi mücadelesine liderlik etmiş ve çok önemli başarılar elde etmiştir. Bu nedenle FETÖ, Cumhurbaşkanımıza büyük bir husumet beslemektedir. Bu husumetin bir yansıması olarak 15 Temmuz darbe girişiminde, Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast düzenlemiştir. Bu husus, kesinleşen Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dava dosyası ile sabittir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, mağduru olduğu bir örgütün faili olarak gösterilmeye çalışmaktadır, ki bu nitelikteki iddiaların akıl ve mantıkla kabil-i telif olmadığı açıktır."
Başkan Erdoğan'ın siyasi liderliği ve mücadelesi sayesinde silahlı terör örgütü PKK'nın da bitme noktasına geldiği kaydedilen dilekçede, bu nedenle örgütün Başkan Erdoğan'a duyduğu husumetin, örgüt elebaşları ve mensupları tarafından sık sık dile getirildiği aktarıldı.
250 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI
Başkan Erdoğan'ın, FETÖ ve PKK'ya karşı mücadele ve kararlılığının, toplumun her kesimi tarafından takdir edildiğine dikkat çekilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:
"Bugün terör örgütlerinin egemen olmadığı, özgür ve bağımsız, bütünlüğünü muhafaza etmiş bir ülkede yaşıyorsak, bunda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararlı mücadelesinin payı büyüktür. Cumhurbaşkanı'mızı, canı pahasına mücadele ettiği terör örgütlerinin parçası veya yardımcısı olarak göstermek açık bir iftiradır ve kişilik haklarına ağır bir saldırıdır. Kaldı ki adı geçen kişi, bu nitelikteki kışkırtıcı açıklamalarını artık alışkanlık haline getirmiştir. Geçmişte de benzeri mesnetsiz ve kışkırtıcı açıklamalar yaparak TBMM'de gerginliklerin fitilini ateşlemiş ve nahoş görüntülerin oluşmasına sebebiyet vermiştir. Hakaret kastı, yoruma mahal bırakmayacak şekilde ortadadır. Dava ve şikayet konusu söz ve eylemlerinin, düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında himaye edilmesi mümkün değildir. Çünkü bu hürriyetlerin sağladığı yetkiler açıkça kötüye kullanmış, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kişilik haklarını ihlal ederek, ifade hürriyetinin sınırlarına tecavüz edilmiştir. Sonuç olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen şikayet dilekçesinde Engin Özkoç hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma açılması talep edilmiştir. Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine verilen dilekçede ise 250 bin lira manevi tazminatın tahsili ile mahkeme kararının yüksek tirajlı bir gazetede yayınlanması talep edilmiştir."
AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ: SİZ DEĞİL, AĞABABALARINIZ GELSİN
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un skandal sözlerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan çok sert cevap geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Turan, ''Kocaeli'de bir siyasiye yakışmayacak bir dil ve tehdit! Siz esip gürleyince yaprak bile kımıldamıyor! Engin Özkoç.Terör sevici ortağınız Mv'nin bugünkü fotoğraflarına bir tek kelime edemeyen acizler, milletin liderini tehdit ediyor Siz değil, ağababalarınız gelsin. Hodri meydan!'' ifadelerini kullandı.
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