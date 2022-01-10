10 Ocak 2022, Pazartesi
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MHP lideri Devlet Bahçeli'den "Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2022
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MHP lideri Devlet Bahçeli’den Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli, "Sosyal ve ekonomik zorluklara direnerek, ilkeli ve ülke sevdasıyla çalışan gazeteciler her desteği hak etmektedir" ifadelerini kullandı.

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