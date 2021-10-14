Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu sözleri Engin Özkoç'u adeta çılgına çevirdi
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "CHP’nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu olmalıdır" sözleri CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’a soruldu. Soru karşısında küplere binen Özkoç, bakın ne yanıt verdi.
CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, 2023 seçimlerinde CHP'nin adayının Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin adayının ise Meral Akşener olması gerektiğini ifade etti.
ÖZKOÇ'A ZOR SORU
Muharrem İnce'nin bu sözleri bugün TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a soruldu.
ÖZKOÇ BASIN MENSUBUNU AZARLADI
Basın mensubunun soru karşısında oldukça sinirlenen Özkoç, "Onlara ne... Kime ne... Biz milletimizle ilgili hangi adayı çıkarıyoruz size mi düştü CHP hangi adayı çıkarıyor" yanıtını verdi.
"NİFAK SOKMAK İÇİN İÇİNİZ İÇİNİZİ YİYOR"
Özkoç, sözlerinin devamında "CHP siyasi hayatı içinde hiç adayını açıklamadığı, aday çıkarmadığı oldu mu? Niye merak ediyorsunuz? Kendinizden mi kuşku duyuyorsunuz. Bu ülkede seçim ilan edildiği zaman CHP öteki gün çıkar adayımız budur der. Nifak sokmak için, Millet İttifakını birbirine düşürmek için içiniz içinizi yiyor biliyoruz." şeklinde konuştu.
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