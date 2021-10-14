Muharrem İnce’nin Kemal Kılıçdaroğlu sözleri Engin Özkoç’u adeta çılgına çevirdi

ÖZKOÇ BASIN MENSUBUNU AZARLADI

Basın mensubunun soru karşısında oldukça sinirlenen Özkoç, "Onlara ne... Kime ne... Biz milletimizle ilgili hangi adayı çıkarıyoruz size mi düştü CHP hangi adayı çıkarıyor" yanıtını verdi.