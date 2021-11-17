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Emniyet Genel Müdürlüğünden kokain iddialarına ilişkin resmi açıklama: CHP'li Engin Özkoç hakkında suç duyurusu

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Giriş Tarihi: 17.11.2021 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021
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Emniyet Genel Müdürlüğünden kokain iddialarına ilişkin resmi açıklama: CHP’li Engin Özkoç hakkında suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında Kolombiya’nın Buenaventura Limanı’nda Türkiye’ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç olmak üzere bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi. İşte detaylar...

Kolombiya'nın Buenaventura Limanı'nda Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç olmak üzere bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Adalet Bakanlığı tarafından Kolombiya'ya iletilen adli istinabe talebine Kolombiya makamlarının bugüne kadar cevap vermediğini belirten EGM, Kolombiya adli makamlarının Adalet Bakanlığı'ndan herhangi bir adli yardımlaşma talebi olmadığının da altını çizdi.

Kolombiya narkotik biriminden alındığı iddia edilen İspanyolca belgede 22/09/2021 tarihinde Türkiye'ye adli istinabe talebinde bulunulduğuna ilişkin bir ifade yer almadığına dikkat çekildi.

İŞTE AÇIKLAMANIN DETAYLARI

Kolombiya'nın Buenaventura Limanı'nda Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili bu açıklamayı yapma gereği duyulmuştur.

Adalet Bakanlığımız üzerinden Kolombiya'ya iletilen adli istinabe talebine, Kolombiya adli makamları tarafından bugüne kadar herhangi bir cevap verilmemiştir. Ayrıca Kolombiya adli makamlarının Adalet Bakanlığımızdan herhangi bir adli yardımlaşma talebi olmamıştır.

Kolombiya narkotik biriminden alındığı söylenen İspanyolca belgede, 22/09/2021 tarihinde Türkiye'ye adli istinabe talebinde bulunulduğuna ilişkin bir ifade yer almamaktadır. Belgenin resmi tercümesi açıklamamız ekindedir.

Sosyal medya üzerinden atılan iftiralarla, Devletimizi küçük düşürmeye çalışan, itibarına zarar veren, organize suçlar ve uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelesini zafiyete uğratmaya çalışan başta CHP Grup Başkanvekili Sn. Engin Özkoç olmak üzere bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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