Emniyet Genel Müdürlüğünden kokain iddialarına ilişkin resmi açıklama: CHP'li Engin Özkoç hakkında suç duyurusu
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında Kolombiya’nın Buenaventura Limanı’nda Türkiye’ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç olmak üzere bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi. İşte detaylar...
Kolombiya'nın Buenaventura Limanı'nda Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yayımlandı.
Açıklamada CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç olmak üzere bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.
Adalet Bakanlığı tarafından Kolombiya'ya iletilen adli istinabe talebine Kolombiya makamlarının bugüne kadar cevap vermediğini belirten EGM, Kolombiya adli makamlarının Adalet Bakanlığı'ndan herhangi bir adli yardımlaşma talebi olmadığının da altını çizdi.
Kolombiya narkotik biriminden alındığı iddia edilen İspanyolca belgede 22/09/2021 tarihinde Türkiye'ye adli istinabe talebinde bulunulduğuna ilişkin bir ifade yer almadığına dikkat çekildi.
İŞTE AÇIKLAMANIN DETAYLARI
Kolombiya'nın Buenaventura Limanı'nda Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili bu açıklamayı yapma gereği duyulmuştur.
Adalet Bakanlığımız üzerinden Kolombiya'ya iletilen adli istinabe talebine, Kolombiya adli makamları tarafından bugüne kadar herhangi bir cevap verilmemiştir. Ayrıca Kolombiya adli makamlarının Adalet Bakanlığımızdan herhangi bir adli yardımlaşma talebi olmamıştır.
Kolombiya narkotik biriminden alındığı söylenen İspanyolca belgede, 22/09/2021 tarihinde Türkiye'ye adli istinabe talebinde bulunulduğuna ilişkin bir ifade yer almamaktadır. Belgenin resmi tercümesi açıklamamız ekindedir.
Sosyal medya üzerinden atılan iftiralarla, Devletimizi küçük düşürmeye çalışan, itibarına zarar veren, organize suçlar ve uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelesini zafiyete uğratmaya çalışan başta CHP Grup Başkanvekili Sn. Engin Özkoç olmak üzere bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- PTT 50.000 TL kredi fırsatı! Kefilsiz SMS’le hemen çekebilirsiniz! Gelir belgesi şartı da yok…
- Türkiye fay hatları haritası! Deprem fay hatları nereden geçiyor? Türkiye’deki faylar…
- Üç Kuruş dizisinin Bahar'ı Nesrin Cavadzade kıyafet değiştirdiği anları paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
- Düzce'de 22 yıl sonra korkutan deprem! 12 Kasım Düzce depreminde kaç kişi öldü, kaç şiddetinde oldu?
- Düzce deprem merkez üssü neresi? 17 Kasım Düzce deprem kaç şiddetinde oldu? AFAD son açıklamalar
- İstanbul deprem mi oldu? İstanbul deprem son dakika! İstanbul deprem şiddeti kaç?
- Gelinim Mutfakta Zehra neden diskalifiye oldu? 17 Kasım Gelinim Mutfakta diskalifiye olayı nedir?
- Anadolu Efes Olympiakos maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Olympiakos maçı şifresiz mi?
- 2021 Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz açıklaması ne zaman? Kasım faiz beklentisi…
- Gönül Dağı'nın Elif'i Zümre Meğreli sosyal medyayı salladı! Tatilden kare paylaştı yorum yağdı
- GSB sözlü mülakat sonuçları son durum nedir? 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sonuçları ne zaman açıklanacak?
- VGM'den son dakika açıklaması: 2021 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ortaöğrenim, yükseköğrenim...