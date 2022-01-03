03 Ocak 2022, Pazartesi
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuvvet Komutanları ile videolu toplantı gerçekleştirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.01.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuvvet Komutanları ile videolu toplantı gerçekleştirdi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı'nda, Bakan Hulusi Akar başkanlığında Kuvvet Komutanları ile video telekonferans yöntemiyle toplantı yapıldı.

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